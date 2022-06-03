بسبب سلاسل التوريد.. آبل تنقل إنتاج أجهزة آيباد إلى فيتنام

قامت شركة آبل Apple، بتحويل إنتاج أجهزة آيباد iPad اللوحية من الصين إلى فيتنام. وتعد هذه المرة الأولى على الإطلاق التي تقوم فيها عملاق التقنية الأمريكية بذلك منذ ظهور فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وبحسب ما ذكر موقع Gizmochina التقني، يأتي قرار آبل في الوقت الذي تواجه فيه جميع مصانعها في الصين إغلاقا جماعيا، وهو الأمر الذي تسبب بعد ذلك في حدوث اضطرابات ومشاكل متعلقة بسلاسل التوريد.

آبل تنقل إنتاج أجهزة آيباد إلى فيتنام

ووفقا للتقارير، يوجد حوالي نصف الموردين الرئيسيين لشركة آبل في منطقة شنغهاي الصينية، وقد أدت القيود المتعلقة بـفيروس كورونا إلى نقص وتأخيرات لوجستية تسببت في إضرار الإنتاج بأجهزة آيباد.

وبحسب ما قيل من المصادر فإن آبل تعمل على حل هذه المشكلة، حيث قامت شركة BYD الصينية وهي شركة رائدة في تجميع أجهزة آيباد بتقديم المساعدة ببناء خطوط إنتاج في فيتنام والبدء في عملية التصنيع قريبا.

كما طلبت آبل أيضا من الموردين بناء مستلزمات المكونات لجميع منتجات العلامة التجارية الرائدة بما في ذلك أجهزة هواتف الآيفون و أجهزة الآيباد وسماعات AirPods وأجهزة لابتوب MacBooks حيث سيضمن ذلك استمرارية التوريد خلال الأشهر القليلة القادمة.

وبعد نقل إنتاج جهاز الآيباد إلى فيتنام، سيصبح بذلك ثاني منتج رئيسي لشركة آبل يتم تصنيعه في فيتنام بعد سماعات AirPods. وتشير هذه الخطوة إلى جهود آبل المستمرة في تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها بالإضافة إلى أهمية فيتنام للشركة.

وجدير بالذكر أنه ورد في تقرير قديم صادر من Nikkei في يناير 2021 أن آبل فكرت منذ فترة طويلة في تصنيع أجهزة الآيباد خارج الصين ، لكن الارتفاع المفاجئ في حالات كورونا COVID-19 في فيتنام قام بتأجيل خطط الشركة.