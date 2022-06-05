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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أنور: سلامة الغذاء لم تعد رفاهية.. وتطبيقها مهم لنمو الصادرات وصحة المستهلك

أرشيفية
أرشيفية

تنظم غرفة الصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص ، وهيئة سلامة الغذاء يوم الثلاثاء المقبل 7 يونيو ، مؤتمرا بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة الغذاء الذي يحتفل به العالم يوم 7 يونيو ، من كل عام، والذي تم الإعلان عنه بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية العالمية التابعتين لمنظمة الأمم المتحدة.

وقال د. محمد أنور ، عضو غرفة الصناعات الغذئية باتحاد الصناعات، إن أهمية هذا اليوم من أجل التوعية بالآثار الهامة المترتبة علي سلامة الغذاء والتغذية الصحية، وهذه الاثار التي تبدأ بصحة أفراد المجتمع أطفالا ونساء ورجالا، وتنتهي بالنمو الاقتصادي المزدهر للدولة التي يتمتع شعبها بأفراد يتمتعون بصحة جيدة، مما يزيد من قدرتهم علي العمل والإنتاج ويقلل من تكاليف العلاجات الطويلة الأمد، فضلا عن أن زيادة جودة الغذاء تفتح أفاق للتصدير والوصول للأسواق الخارجية.

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ويشارك في هذه الفعالية العديد من الكيانات والشخصيات البارزة في مجال الأغذية والمكملات الغذائية، أبرزها هيئة سلامة الغذاء المصرية ويمثلها د.ايمان حلمي, د.محمد عبدالفضيل, د.سمر شعراوي, د.رشا جلال, د.محمد ممدوح، وكذلك المجلس التصديري للصناعات الغذائية ويمثله مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وأيضا غرفة الصناعات الغذائية ويمثلها د.محمود بسيوني رئيس غرفة الصناعات الغذائية والعديد من مقدمي الخدمات في مجال التصنيع الغذائي.

وأضاف أنور، أن سلامة الغذاء لم تعد رفاهية تأثيرها يتعدى صحة المواطن، ويؤثر على الاقتصاد والسياحة، كذلك فحجم تجارة الغذاء ١.٦ ترليون دولار ومصر من الدول الهامة في هذا الشأن وتعد رقم واحد في بعض المحاصيل بالتالي سلامة الغذاء من الأشياء الهامة.

منظمة الصحة العالمية النمو الاقتصادي اتحاد الصناعات منظمة الأمم المتحدة المكملات الغذائية سلامة الغذاء Finance Real Estate

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