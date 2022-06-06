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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم تكرار الحج عن المتوفى

حكم تكرار الحج
حكم تكرار الحج

حججت مرة واحدة عن نفسي، ثم حججت مرة واحدة عن جدتي المتوفاة. فهل يجوز أن أحج عنها مرة أخرى.

أجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أنه يجوز أن تحج عنها مرة أخرى. من ناحية أخرى، قال مجمع البحوث الإسلامية إن هناك 5 أعمال تعبدية تعدل في أجرها الحج والعمرة وأول هذه الطاعات هي المحافظة على الصلاة لحديث أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: "مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى إثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ".

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وأضاف مجمع البحوث الإسلامية في بيان عبر صفحته الرسمية، أن من بين هذه الطاعات صدق النية في إرادة الحج كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: "إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيراً، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلاَّ كانُوا مَعكُم حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ وَفِي روايَةِ: إِلاَّ شَركُوكُمْ في الأَجْر " رَواهُ مُسْلِمٌ.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية، أن من بين هذه الطاعات بر الوالدين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتاه رَجُلٌ فَقَالَ له: إِنِّي أَشْتَهِي الْجِهَادَ وَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: هَلْ بَقِيَ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ ؟ قَالَ: أُمِّي، قَالَ: فَأَبْلِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عُذْرًا فِي بِرِّهَا، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌّ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهدٌ إِذَا رَضِيَتْ عَنْكَ أُمُّكَ، فَاتَّقِ اللَّهَ وَبَرَّهَا".

وأِشار مجمع البحوث الإسلامية إلى من بين هذه الطاعات الحرص على العلم وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته "


وتابع مجمع البحوث الإسلامية أن آخر هذه الطاعات صلاة الفجر في جماعة لحديث أنس بن مالك قال قال - رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى الغداة في جماعة ، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة) ، قال : قال رسول الله - صلى الله علسه وسلم - : (تامة تامة تامة).

مجمع البحوث الاسلامية الصلاة الحج بر الوالدين المتوفاة

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