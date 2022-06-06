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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 381 منهم 4 قادرون باختلاف بالأقصر

صدى البلد

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام  مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 381 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ، منهم 4" قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم  1872  شاباً، كما تم استخراج   313  شهادة قياس مستوى المهارة ، و 702  رخصة مزاولة الحرفة .


وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 10 منح مواليد بـ 20 ألف جنيه ، و7 منح زواج بإجمالى 21 ألف جنيه المسجلين بقاعدة بيانات المديرية .


تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر مايو الماضي،   مشيراً إلى أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 255 منشأة دورى وحملات ، وأسفر عن تحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة ، وبحث 7 شكاوي .


 أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 221 منشأة ، وعمل 5 حملات نوعية ، وأسفر التفتيش عن تحرير 139 محضراً ، كما تلقت المديرية 45 شكوى عمالية ، تم تسوية 8 منها ودياً ، وإحالة 29 شكوى منها إلى القضاء، و 18  شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 180 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.


أما فى مجال التدريب المهني انتهت المديرية من  دورتين تدريبيتين على مهنة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بالطود لـ 36 متدرباً ، دورتين تدريبيتين فى مجال التفصيل والحياكة بالمركز لـ 40 متدربة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وجاري عمل الاختبارات اللازمة لهم تحت اشراف اساتذة جامعة الأقصر ، فضلاً عن تم بدء دورتين تدريبيتين على مهن التوصيلات الكهربائية والتفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة فى ساحة الامام الطيب لـ 30 متدرباً ومتدربة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك". 

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