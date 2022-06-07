طريقة عمل الكريب الحادق مثل المطاعم بـ 6 وصفات متنوعة

يبحث عدد كبير من النساء عن طريقة عمل الكريب الحادق فى المنزل بمذاق احترافي مثل الأنواع الموجودة فى المحلات والمطاعم.

وترغب النساء فى تعلم طريقة عمل الكريب الحادق لأنه من أشهر الأكلات التى يحبها الأطفال والشباب بشكل خاص ولكن سعر الجاهز منها مرتفع، لذا يريد عدد كبير من الأمهات تعلم طريقة عمل الكريب الحادق فى المنزل.

ويمكن تعلم طريقة عمل الكريب الحادق بوصفات متعددة تختلف فى القوام والمذاق منها الكريب بالبيض وبدون البيض.

نقدم لكم طريقة عمل الكريب الحادق بوصفات متعددة لمجموعة متنوعة من أشهر خبراء الطهى فى مصر.

طريقة عمل الكريب الحادق مثل المطاعم

نقدم لكم طريقة عمل الكريب الحادق مثل المطاعم وأفخم الفنادق بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج مغربيات على قناة سي بي سي سفرة

مقادير الكريب الحادق:

بيضة

خلطة الدجاج

واحد ونصف كوب لبن

واحد ونصف كوب دقيق

ملعقة كبيرة سمنة

صدور دجاج مكعبات

مشروم شرائح

كوب ريحان

بصل مفروم

كوب كريمة

جبنة موتزاريلا مبشورة

ثوم مفروم

جوزة الطيب

مكعب مرقة

طريقة عمل الكريب الحادق:



فى الخلاط الكهربائى ضعي اللبن مع الدقيق والبيضة واخفقيهم جيدا

ضعي طاسة بها نقطتين زيت على النار حتى تسخن ثم ضعي فيها مغرفة واحدة من الخليط السابق وافرديها جيدا فى الطاسة العريضة.

اتركي الكريب فى الطاسة دقيقة واحدة ثم اقلبيه على الاتجاه الأخر ثم ضعيه فى طبق واسع وكرري الانر حتى انتهاء العجين.

فى طاسة أخرى حمري الدجاج فى سمنة على النار ثم ضيفي البصل و الثوم والمشروم و جوزة الطيب و مكعب المرقة و الملح و الفلفل الأسود والريحان وقلبيهم جيدا

أضيفي الكريمة اللبانى على خليط الدجاج و قلبي لمدة دقيقةثم احشي الكريب بها مع إضافة الصوص ثم لفي الكريب جيدا.

ضعي الكريب فى قالب فرن ومعه الصوص والجبنة الموتازريلا ثم ادخليه الفرن قليلاُ حتى تسيح الجبنة و يقدم مزين بالريحان.



طريقة عمل الكريب الحادق بالفراخ

ترغب الكثير من النساء تعلم طريقة عمل الكريب الحادق بالفراخ فى المنزل لذا نقدمها لكم من خلال خطوات الشيف شربيني

مقادير كريب الدجاج:

صدور دجاج

3 بيضات

كوب لبن

كوب دقيق

3 ملعقة زيت

ملح

بصل

ذرة صفراء

فلفل الوان

بهارات

كاتشاب

مرقة

زيت

رشة سكر

فلفل اسود

مايونيز

ثوم مفروم

طريقة عمل الكريب الحادق بالفراخ:

* ضعي اللبن مع الدقيق والبيض فى وعاء كبير ثم ضعي عليهم قليل من الزيت ورشة سكر وملح وقلبيهم جيدا حتى تحصلى على عجينة سائلة.

ضعي مغرفة من الكريب في طاسة ساخنة مدهونة بالزيت واقلبيها على الاتجاه الاخر بعد النضج وكرري الامر مع باقى كمية العجين.

* في طاسة أخرى على النار ضعي القليل من زيت الطهى ومكعب مرقة ثم شوحى فيه البصل مع الملح والفلفل الأسود ثم ضعي شرائح الفراخ وثوم مفروم وبهارات.

* ضعي على خليط الفراخ شرائح الفلفل الوان وكاتشاب وذرة صفراء وقلبيهم جيدا ثم ضعي الطماطم المقطعة حتى ينضج تماما.

* ادهني الكريب بالمايونيز من الداخل ثم يحشى بخلطة الدجاج ويقدم وبالهنا والشفا.

كريب بالفراخ



طريقة عمل الكريب الحادق فاطمة أبو حاتي

نقدم لكم طريقة عمل الكريب الحادق فاطمة أبو حاتي التى تتميز بمذاقها الشهي مثل الأنواع المباعة فى المحلات.

مكونات الكريب الحادق

كوب دقيق

ملعقة كبيرة نشا

بيضة

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة زبدة او زيت

رشة ملح

رشة فلفل

كوب لبن

حشوات الكريب

جبن

فراخ استريبس شرائح

زيتون

فلفل الوان شرائح

لحمة مفرومة

جبن

فلفل الوان شرائح

زيتون



طريقة عمل الكريب الحادق للشيف فاطمة أبو حاتي

فى بولة كبيرة ضعى الدقيق والملح والفلفل والنشا وقلبي المكونات جيدا ثم ضعي الزيت أـو الزبدة والخل وبيضة وقلبيهم جيدا

ضعي اللبن على الخليط السابق وقلبي جيدا حتى تحصلي علي خليط ناعم جدا واتركيه مغطى 5 دقائق وقومي بعدها بوضع قطرتين من الزيت فى طاسة ساخنة جدا علي نار متوسطة.

ضع مغرفة واحدة من العجين وابدأى فى تدوير الطاسة به واتركيها قليلا حتى يختفي لون العجين قومي بتقليبة اقل من دقيقة وقومي برفعة علي طبق واكمال باقي الكمية بنفس الطريقة .

غطي طبقات الكريب بنايلون فيل واخذى طبقة واحدة وضعيها في طاسة ساخنة ع نار متوسطة ثم اثنى العجينة واضيفي الحشو في المنتصف وطبقي الكريب علي شكل مثلث ثم ضعيه فى الطاسة واقلبيه سريعا حتى يأخذ لون.

كريب ستربس



طريقة عمل الكريب الحادق مروة الشافعي

نقدم لكم طريقة عمل الكريب الحادق مروة الشافعي حيث أنها من أكثر الوصفات التى ترغب النساء فى تعلمها.

مكونات الكريب الحادق:

كوب ونصف دقيق

نصف معلقة ملح

معلقة كبيرة زيت

كوبان وربع ماء دافئ



طريقة عمل الكريب الحادق:

ضعي الدقيق والملح فى بولة كبيرة مع الزيت وكوبان وربع ماء دافئ واعجنيهم جيدا واتركي العجينة نصف ساعة علي الاقل فى مكان دافئ حتي يتخمر .

قومي بتصفية العجين عند الاستخدام بالمصفاة حتي نزيل الشوائب ونحضر طاسة سخنة علي النار ونمسحها بالزيت ونقوم بتوزيع عجينة الكريب في الطاسة وعندما نجدها بدات تاخذ لون نقوم بوضع الطحينة والشورما.

نقوم بلم عجينة الكريب علي شكل مثلث كما في المحلات ونكرر الخطوات حتى انتهاء كمية الكريب.



طريقة عمل الكريب الحادق بدون بيض

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل الكريب بدون بيض لذا نقدم لكم بخطوات الشيف حسن

مكونات الكريب الحادق بدون بيض

2 كوب دقيق

رشة ملح

رشة فلفل اسود

زبدة سائحه

لبن دافئ

زيت نباتي



طريقة عمل الكريب بدون بيض للشيف حسن

فى العجان الكهربائي ضعي البيض والملح والفلفل الأسود والزيت الزبدة السائلة واخلطيهم جيدا ثم ضيفي الدقيق مع تقليب جيدا ثم ضيفي اللبن تدريجيا وقلبي الخليط جيدا

اتركي خليط عجينة الكريب ليرتاح 10 دقائق وبعدها ضعى الخليط على طاسة ساخنة وتقليبها جيدا إلى ان تستوى وتنتهى من الكمية المطلوبة

عجينة-الكريب



طريقة عمل الكريب الحادق للشيف محمد حامد

نقدم لكم طريقة عمل الكريب الحادق للشيف محمد حامد لأنها من أسهل الوصفات التى تطبيقها فى المنزل للحصول على نفس مذاق المحلات.

مكونات العجينة

4 أكواب دقيق

رشة سكر

رشة ملح

ملعقتين زبدة سائلة

ثلاثة أكواب لبن

حشو الكريب:

مستردة

مايونيز

كاتشب

طماطم

جبن موتزاريلا

خيار مخلل

طريقة عمل الكريب الحادق محمد حامد

- في بولة كبيرة ضعي الدقيق والسكر والملح وقلبي الخليط جيدا ثم ضيفي اللبن وقلبيهم جيدا باستخدام المضرب اليدوى

- سخني طاسة عريضة على النار وادهنها بالزيت ثم ضعي الخليط على شكل دائرى واقلبي الكريب على الوجه الاخر لينضج حتى تقومي بإنهاء العجينة.

- احشي الكريب بشوارما الفراخ أوشاورما اللحمة أوميكس جبن أو البطاطس المقلية ويمكن إضافة الكاتشب والمايونيز والجبنة الموتزريلا والخيار المخلل ويقدم.