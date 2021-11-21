طريقة عمل الكريب فى المنزل بمذاق مختلف

طريقة عمل الكريب، لها عدة وصفات مختلفة ولكل منها طعم يبهر الأبناء فى المنزل، وتحتاج السيدات إلى مقادير لـ عمل الكريب بسيطة جدا وستحصل فى نفس الوقت على مذاق رائع، ومعظمها من داخل المطبخ لذلك.

وسنرصد لكم فى سياق التقرير التالى طريقة عمل الكريب بمختلف الوصفات.

طريقة عمل الكريب

مقادير عمل الكريب:



١ كوب دقيق



٢ بيضة



٢/١ كوب حليب



٢/١ كوب ماء



٤/١ ملعقة صغيرة ملح (تستبدل بالفانيليا للكريب الحلو)



٢ ملعقة كبيرة زبد سائح





طريقة عمل الكريب:



١- في وعاء مناسب اخفقي البيض مع الدقيق ثم يضاف الحليب والماء تدريجيا مع الاستمرار في التقليب.



٢- يضاف الملح والزبد مع التقليب.



٣- سخني مقلاة مسطحة على النار بعد إضافة قليل من الزيت لها ثم اسكبي فيها ما يعادل ربع كوب من الخليط مع مراعاة توزيعه بالتساوي.



٤- اتركي الخليط على النار إلى أن ينضج وتظهر فقاقيع، ثم يقلب العجين على الجانب الآخر حتى ينضج تماما وارفعيه من على النار.



٥- تكرر طريقة عمل عجين الكريب بالطريقة السابقة إلى أن تنتهي من الكمية.



٦- يتم حشو الكريب بصنف من اختيارك مثل النوتيلا أو المربي في حالة الحلو أو السوسيس أو الجبن في حالة الحادق

طريقة عمل الكريب في البيت

يقدم الشيف الشربيني أفضل الطرق لتحضير كريب الدجاج.



المقادير :

صدور دجاج

3 بيضات

كوب لبن

كوب دقيق

3 ملعقة زيت

ملح

رشة سكر

بصل

ذرة صفراء

فلفل الوان

بهارات

زيت

فلفل اسود

كاتشاب

مرقه

مايونيز

ثوم مفروم



طريقة التحضير:

* يخلط اللبن مع الدقيق والبيض ورشة سكر وملح وقليل من الزيت ويصبح عجينة سائلة



* يسوى في طاسة مدهونة بالزيت عن طريق وضع كمية بسيطة في كل مرة



* في طاسة على الناريوضع الزيت مع بصل شرائح ومكعب مرقة



* يضاف الدجاج المقطع شرائح وملح وفلفل وبهارات وثوم مفروم



* نضع فلفل الوان وكاتشاب وذرة صفرا ويقلب جيدا



* تضاف الطماطم المقطعة والذرة الصفراء حتى ينضج تماما



* ندهن الكريب بالمايونيز ثم يحشى بخليط الدجاج



* يقدم مع الكاتشب والمايونيز



طريقة عمل الكريب الحادق مثل المطاعم

طريقة عمل الكريب الحادق، تعد الأسهل والتي تمكن ربة المنزل من تحضير الكريب الحادق لأطفالها دون وجود أى عناء لذلك تتمثل طريقة عمل الكريب الحادق فيما يلي :-

طريقة عمل الكريب الحادق سالي فؤاد

تحتاجين سيدتى فى طريقة عمل الكريب الحادق سالي فؤاد إلى تلك المقادير والتى تتضمن ما يلي:-

- 2 بيضة -كوب لبن- كوب دقيق- عصير ليمون- ملعقة صغيرة بودرة بصل - ملعقة صغيرة بودرة ثوم- نصف كوب شبت مفروم- شرائح ليمون- كوب كابري- ملح فلفل- سالمون مدخن- نصف كيلو لبنة- ملعقة كبيرة مستردة

طريقة عمل الكريب الحادق سالي فؤاد

- قومى سيدتى بخلط الدقيق واللبن والبيض والملح والفلفل لتحصلي على خليط الكريب

- ثم قومى بوضع قليل من الخليط في الطاسة في شكل دائري وتأكدى من نضوجها على الجانبين

- بعدها اخلطي اللبنة والمستردة والليمون وبودرة البصل وبودرة الثوم والشبت وملح وفلفل لتحصلي على الكريمة

- بعد التأكد من نضوج الكريب قومى بحشوه بالكريمة والسلمون المدخن وقدميه باردا.



طريقة عمل عجينة الكريب

نضع ملعقة كبيرة زبدة¾ كوب طحين1 كوب حليب2 بيضة½ ملعقة صغيرة ملحطريقة التحضيرنضع في خلاط الطعام كلًا من البيض والحليب والطحين وملعقة كبيرة زبدة وملح .نشغل الخلاط لمدة 30 ثانية حتى تمتزج مكونات عجينة الكريب جيدًا ويصبح المزيج سميكًا .نضع المزيج في البراد حتى الاستعمال .نحمي ملعقة كبيرة من الزبدة في مقلاة غير لاصقة ونضع 2 ملعقة كبيرة من المزيج ونتركها لمدة 30 ثانية حتى تتماسك العجينة ثم نقلبها ونتركها لثوانٍ ونزيلها من المقلاة .نكرر العملية حتى ينتهي مزيج الكريب لدينا .بذلك يصبح الكريب الحادق جاهزًا لأي نوع حشوة تفضلون سواء دجاج أو خضار أو جبن حسب الذوق.

يمكن ان يكون بالجبن الرومى و السوسيس او اي مكونات آخري تفضليها مثل اللحم المفروم او الدجاج المفروف ، او الجمبري– فمثلا الدجاج ( حيث نشوح صدور الدجاج الدجاج فى طاسة مع ملعقة زيت وملح وفلفل أسود، ثم نضيف الثوم ونقلب الدجاج على النار ونستخدمه كحشو للكريب الحادق)– ويمكن ايضا تزويد حشو الكريب الحادق بالزيتون وحلقات الفلفل الاخضر والطماطم.– ونبدأ فى وضع خليط الحشو الذى تفضيلة داخل الكريب ونغلقها جيدا وبذلك تكون جاهزة وبالهنا



طريقة عمل الكريب الحادق

3 كوب دقيق– 1 كوب لبن– 1 كوب ماء– 3 بيضة– 2 ملعقة كبيرة زيت– رشة صغيرة (ملح- كمون- فلفل اسود ) طريقة عمل الكريب الحادق– توضع جميع مقادير الكريب الحادق فى الخلاط الكهربائى وتخلط جيدا ثم توضع فى طبق كبير.– ثم نقوم بدهن مقلاة بالقليل من الزيت ويُصبّ خليط الكريب بواسطة مغرفة علي فترات لعمل قطع الكريب بحيث تكون العجينة فى وسط الطاسة وتفرد عن طريق لفّ الطاسة فى اتّجاه واحد للحصول على شكل دائرى للكريب.– ونترك عجينة الكريب قليلًا ثم تقلب على الوجه الأخر حتى تأخذ عجينة الكريب لونها المميز وتنضج– ونكمل ونكرر نفس الطريقة مع باقى الكمية من الخليط ، حسب الكمية التي نريدها.



طريقة عمل الكريب بالدجاج

تعرف علي طريقة تحضير عمل «الكريب بالدجاج» للشيف غادة التلي .

المقادير:

بيضة .

واحد ونصف كوب لبن .

واحد ونصف كوب دقيق .

خلطة الدجاج .

ملعقة كبيرة سمنة .

صدور دجاج مكعبات .

مشروم شرائح .

كوب ريحان .

بصل مفروم .

ثوم مفروم .

جوزة الطيب .

كوب كريمة .

مكعب مرقة .

جبنة موتزاريلا مبشور .

خطوات التحضير:

اخلطي اللبن مع الدقيق و البيضة فى الخلاط الكهربائى .

ضعي مقدار مغرفة فى طاسة بها نقطتين زيت لمدة دقيقة و نصف ثم يقلب على الوجه الآخر لنفس المدة .

حمري الدجاج فى سمنة على النار ثم ضيفي البصل و الثوم .

ضيفي المشروم و جوزة الطيب و مكعب المرقة و الملح و الفلفل و بعض الريحان .

ثم ضيفي الكريمة اللبانى و قلبي لمدة دقيقة احشي الكريب بخلطة الدجاج و فوقها الصوص ثم لفي الكريب عليها .

ضعي ملفوف الكريب فى قالب فرن و فوقه الصوص و الجبنة الموتازريلا ثم ادخليه الفرن قليلاُ حتى تسيح الجبنة و يقدم مزين بالريحان.



طريقة عمل عيش الكريب

قدمت الشيف هالة فهمي مقادير عمل الكريب الأصلي، وهي كالتالي، كوب دقيق، كوب لبن، بيضة، ذرة ملح، ذرة ‏سكر، ‏ملعقة كبيرة زيت.‏

وتابعت خلال حلقات سابقة لبرنامج «سفرة وطبلية»، على «صدى البلد» ، أن مقادير العمل الكريب المحلات كوب دقيق، ‏كوب ‏وربع مياه، ملعقة كبيرة زيت، ، ذرة سكر، ذرة ملح.‏

وأوضحت أنه يتم خلط كل المقادير بالخلاط، ويمكن استبدال الزيت بالسمن، النباتي.‏

وأشارت إلى أنه لا مانع من إضافة بعض الكاكاو على الدقيق وخلطه بالخلاط، حيث إنه يعطى لون بني جميل كما ‏أنه ‏يعطى نكهة لذيذة للكريب