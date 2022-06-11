بدون رفع أوزان ثقيلة.. أخصائي: يمكن للأطفال الذهاب للجيم من عمر 4 سنوات

تعتبر ممارسة الرياضة بالنسبة لـ الأطفال أمر مهم للغاية، فهو يساعد على نموهم بطريقة سليمة وصحية بالإضافة إلى انه يقوى من بنيتهم الجسمانية، وتخشى بعض الأمهات من ذهاب أطفالها للجسم، فهل الأمر يستدعي القلق أم يمكن للاطفال زيارة الصالات الرياضية كما يفصل الكبار.

الوقت المناسب كي يذهب الطفل إلى الجيم





وقال معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، أن ممارسة الأطفال التمارين الرياضية في الجيم ليس بالأمر الخطير على أن لا يقوموا برفع أثقال وأوزان كبيرة لا تتناسب مع أوزانهم، وقد يتسبب في مشاكل الأربطة والعظام، والمفاصل .





وأشار القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أنه يذهب الأطفال الجيم تحت إشراف متخصصين ولكن بدون رفع أوزان ثقيلة؛ حيث أن أنسب رياضة يمكن أن يمارسها الأطفال من 3 أو أربع سنوات، فتنس والسباحة والجمباز .



وتابع القيعي، أنه يجب أن يتوافر في المدرب العديد من المؤهلات لكي تساعده في التعامل بشكل صحيح مع الأطفال مع معرفة كيفية التعامل السليم مع سيكولوجية الطفل، ومن أهم النقاط الجوهرية التي تميز المدرب المؤهل للتعامل مع الأطفال، ما يلي :

- يجب على المدرب استخدام أساليب الترغيب والمكافآت وعمل المسابقات بين الأطفال وتشجيعهم على التمرين.

- يجب على المدرب عدم توبيخ الطفل الخاسر في المسابقة؛ بل عليه تشجيعه وتحفيزه بالكلمات الإيجابية لبذل أقصى ما يمكن في المرة القادمة.

- يجب على المدرب الفصل بين الأطفال النحفاء والبدناء والمثاليين وتغيير شدة التمرين حسب كل مجموعة بحسب حالتهم.

- يجب عدم زيادة وقت التمرين عن الحد المسموح به للطفل وكذلك شدة التمرين والتوقف فورا عند شعور الطفل بالإرهاق والإعياء وعدم الضغط عليه لاستكمال التمرين.

الوقت المناسب كي يذهب الطفل إلى الجيم

- يجب مشاورة الطفل وتركه لاختيار اللعبة المفضلة له لممارستها مثل السباحة أو الجيم أو الكارتية، وذلك يعمل على التزام الطفل بحضور التمرين.

- يجب عدم ضرب أو إهانة الطفل، أو تعنيفه في التمرين ويجب على الآباء الاستماع لشكاوى الأطفال.

- يجب حضور الأهل التمرين مع الأطفال لفترة في البداية ولتكن شهر لتشجيع الطفل على التمرين.

- يجب البدء مع الأطفال بالتمارين الخفيفة وزيادة شدتها مع الوقت خطوة بخطوة لتجنب الإصابات.

- يجب التحدث مع الأطفال عن فوائد التمرين لهم وأنه يزيد من قوة عظامهم ويزيد من قوة تحمل العضلات، ويساعد على النمو بشكل أفضل وزيادة مرونة الجسم واللياقة البدنية وتجنب زيادة الوزن بشكل غير مرغوب به والتمتع بصحة أفضل وتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة.

- يجب على جميع الأسرة أن يكونوا قدوة لأطفالهم، وذلك بالتزامهم بالأكل الصحي وممارسة الرياضة والابتعاد عن الأطعمة الضارة.