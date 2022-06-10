أضرار فرقعة الأصابع على صحة الإنسان.. دراسة جديدة: تؤلم مع تقدم العمر

يقوم 54% من سكان العالم، بطرقعة الأصابع بشكل مستمر، والصوت الذي يصدر من طرقعة الأصابع؛ هو نتيجة مد المفصل بعيدا عن يدك، وفقا لدراسة جديدة.

وفي تقرير عرضته قناة العربية الإخبارية فإن طرقعة الأصابع تؤدي إلى انخفاض الضغط في السائل الموجود في العظام؛ ما يؤدي إلى خروج الغازات المذابة بالسائل والمحلول، والالتحام في فقاعة أو التجويف في هذا التكوين الفقاعي، وهو ما يُصدر صوت التكسير في عملية الطرقعة.

وأجاب التقرير على سؤال: هل طرقعة الأصابع مضره بالفعل؟، بأنه: علميا، ينتشر في عالمنا أن طرقعة الأصابع؛ أمر مضر بالصحة، خاصة عند الكبر، ولها تبعات خطيرة، ولكن الحقيقة ليست كذلك؛ فوفقا لخبراء؛ فإن طرقعة الأصابع، ليس لها أي تبعات مضرة على صحة الإنسان، حتى مع تقدم العمر، لكنها تكون مؤلمة للبعض.