تعرف كيف تختار التمارين الصحيحة لخسارة الوزن

ان الاختيار الصحيح للتمارين الرياضية يعتبر المفتاح الرئيسي لفقدان الوزن، حيث يشمل ذلك التقليل من كمية السعرات الحرارية المتناولة، وممارسة أنواع من التمارين الرياضية التي من شأنها أن تعزز من فقدان الوزن.

كيف يتم اختيار التمارين الصحيحة لنزول الوزن ؟



التمارين الهوائية:

تساعد ممارسة هذه التمارين في زيادة معدل كل من ضربات القلب والتنفس حيث تستهدف هذه التمارين العضلات الكبيرة وتشمل هذه التمارين المشي السريع والجري، بحسب ما نشره موقع هيلثي .

تمارين المقاومة:

يمكن لهذه التمارين ان تساعد في حرق الدهون عند ممارستها على المدى الطويل وذلك بزيادة نسبة الكتلة العضلية.



تمارين الاطالة:

تزيد ممارسة تمارين الاطالة من مرونة المفاصل والعضلات.

ويمكن ممارسة تمارين التمدد البطيئة بعد ممارسة تمارين الاحماء او اثناء الراحة بين كل جلسة لممارسة التمارين الرياضية.

او يمكن القيام بها لوحدها مثل رياضة اليوغا.



ما النصائح التي يجب اتباعها بالاضافة لممارسة التمارين الرياضية لنزول الوزن؟

يمكن لعدد من العوامل ان يؤثر على مقدار نزول الوزن و من النصائح التي قد تؤثر في هذه العوامل:



شرب الماء بكميات مناسبة:

فقد يولد الشعور بالجفاف اشارة يساء فهمها على انها الجوع لذلك لابد من شرب الماء بكميات كافية وقبل تناول وجبات الطعام، يساعد شرب الماء على ترطيب الجسم وتعزيز شعور الجسم بالشبع.



الحصول على قسط كاف من النوم:

فقد يكون لقلة النوم تاثير سلبي على نزول الوزن حيث يحدث اصلاح خلايا الجسم وتجديدها في الليل.



تناول البروتينات ضمن النظام الغذائي:

اذا يمتلك البروتين تاثيرا يجعل الجسم يشعر بالشبع لفترات اطول.