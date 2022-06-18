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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضياء رشوان: جميع القوى السياسية وافقت على دعوة الرئيس للحوار الوطني

ضياء رشوان نقيب
ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطنى

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطنى، انه لا يوجد قوة سياسية مصرية واحدة رفضت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحوار الوطني.

وأكد نقيب الصحفيين خلال برنامج مصر جديدة والذي يذاع على قناة  etc"،"،ان حجم الاستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحوار الوطني فاق ما يمكن تصوره.

وأوضح، أن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن حوار سياسي شامل حول أولويات العمل الوطني".

وأكد أنه منذ ثورة يوليو، تمت الدعوة لـ 5 حوارات على المستوى الوطني، وكان كل منها على مستوى محدد، وعلى سبيل المثال الرئيس الراحل أنور السادات طرح حوار "ورقة أكتوبر"، وكان الهدف منها تحويل النظام السياسي من الحزب الواحد إلى نظام حزبي.

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