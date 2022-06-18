الرى: إزالة ٥٨ ألف حالة تعدٍ على النيل والترع والمصارف بـ10 محافظات

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه لمتابعة موقف حملات الإزالات الموسعة لمختلف أشكال التعديات على مجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأن اجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لجميع أشكال التعديات على المجارى المائية ، وأن التصدى الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجارى المائية أو أملاك الرى.

وأوضح أن إزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وأشار إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن ٥٨ ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة حوالى ٨.٤٠ مليون متر مربع بـ10 محافظات ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأوضح أنه في اطار المواجهة الفورية للمخالفات، تم رصد قيام أحد المواطنين بالشروع فى البناء بشكل مخالف بحى التبين بمحافظة القاهرة ، حيث تم وعلى الفور إزالة المبانى فى المهد بالتنسيق مع مسئولي حى التبين ، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف.

كما تم رصد قيام أحد المواطنين بالبدء في عمل مرسي من الخشب بناحية الشيخ درغام بمركز دمياط ، حيث تم إزالة المخالفة فورياً بمعرفة المخالف وعلي نفقته الخاصة وبحضور مسئولي الوزارة والوحدة المحلية ، كما تم رصد قيام أحد المخالفين بالشروع فى عمل فوتوسيشن وكافيتريا أسفل كوبرى ملوى العلوى على النيل بمحافظة المنيا ، حيث تم وعلى الفور إزالة المخالفة فى المهد بمعرفة المخالف وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى.

كما تم رصد قيام أحد المواطنين بمركز بسيون بمحافظة الغربية بالشروع في أعمال أساسات لمبنى متاخم لجسور النيل ، حيث تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف وإيقاف أعمال البناء.

كما تم رصد عدد ٦ مخالفات بقرية سندبسط بمركز زفتي بمحافظة الغربية عباره عن تندات معدنية ، حيث تم إزالتهم على الفور بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم وبتأميت قوات شرطة مركز زفتى وتحت إشراف مهندسى الوزارة ، كما تم إزالة مخالفة في المهد بمركز رشيد بمحافظة البحيرة عبارة عن سور من الطوب الاحمر والأسمنت بطول ١٢ متر.

وأضاف أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات ، حيث تم إزالة عدد ٣ مخالفات عبارة عن أحواش من فروع الأشجار داخل المجري المائي بمساحة ٤٤ متر مربع بمركز فوه محافظة كفر الشيخ ، وإزالة عدد ٣ مخالفات متنوعة بقرية فزارة بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

كما تم تنفيذ عدد ٣ قرارات إزالة ردم ناحية جزيرة الحمودى بمركز الوقف بمحافظة قنــا وبإستخدام معدات الوزارة ، وتنفيذ عدد ٤ قرارات إزالة لأعمال ردم ومخالفات متنوعة بمساحة ١١٤ متر مربع بمركز طوخ بمحافظة القليوبية بتأمين قوات الشرطة ، وتنفيذ عدد ٢٦ قرار إزالة بمركز زفتي بمحافظة الغربية عبارة عن عدد ١٩ قرار إزالة ردم ، وعدد ٧ قرارات إزالة لتشوينات وأكشاك صاج وأسوار بمساحة ١٢٧٠ متر مربع ، بتأمين شرطة مركز زفتي وبإستخدام معدات إداره حماية نيل جنوب دمياط.

وفى محافظة سوهاج .. تم تنفيذ عدد ٤ قرارات إزالة ردم بمساحة ٤٢٠ متر مربع بناحية الشيخ مكرم بمحافظه سوهاج ، وتنفيذ عدد ٥ قرارات إزالة ردم بمساحة ٥٠٠ متر مربع بناحية أولاد خلف بمركز دار السلام ، وتنفيذ عدد ٨ قرارات إزالة منهم عدد ٤ قرارات ردم بمساحة ٥٠٠ متر مربع وعدد ٤ قرارات مبانى مخالفة بمساحة ٣٣٠ متر مربع بناحية قبلى الجزيرة الوسطى وحوض الجزيرة بمركز جرجا ، وتنفيذ عدد ٧ قرارات إزالة بمركز طهطا منهم عدد ٣ قرارات إزالة ردم بمساحة ٤٠٠ متر مربع وعدد ٤ قرارات إزالة لإشغالات مخالفة بمساحة ١٣٠٠ متر مربع ، وتنفيذ ٦ قرارات إزالة بمركز طما لمبانى وتشوينات مخالفة بمساحة ٥٨٦ متر مربع ، وتنفيذ عدد ٣ قرارات إزالة بمركز البلينا لمبانى مخالفة بمساحة ٥٣٠ متر مربع ، وتنفيذ عدد ٦ قرارات إزالة ردم بناحية العوامية بمركز ساقلته بمساحة ١٢٠٠ متر مربع ، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى المحليات ، وبإستخدام معدات الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج ومعدات الأجهزة المحلية وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة.

وفى محافظة الدقهلية .. تم تنفيذ عدد ١٠ قرارات إزالة بمركز طلخا بمساحة ٢٤٠ متر مربع بمعرفة المخالفين وبتأمين قوات مركز شرطه طلخا ، وتنفيذ عدد ٦ قرارات إزالة بمركز المنصورة بمساحة ٤٧ متر مربع بمعرفة المخالفين وبتأمين قوات مركز شرطة المنصورة ، وتنفيذ عدد ٩ قرارات إزالة ردم بناحية كفر الدبوسي وبساط كريم الدين ومحلة انجاق بمركز شربين بمساحة ٢٣٧٦ متر مربع بمعرفة المخالفين وبتأمين قوات مركز شرطه شربين ، وتنفيذ عدد ١٠ قرارات إزالة بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بمساحة ٧٨٠ متر مربع لأسوار مباني وتندات معدنية بتأمين شرطة مركز ميت غمر وبإستخدام معدات إداره حماية نيل جنوب دمياط.

وفى محافظة المنوفية .. تم تنفيذ عدد ١٦ قرار إزالة بمركز أشمون بمساحة ٥٩٤ متر مربع عباره عن أسوار مبانى وتندات معدنية وتشوينات بتأمين شرطه مركز اشمون وتحت إشراف مسئولي الوزارة ، كما تم تنفيذ عدد ٣ قرارات إزالة لمبانى بالطوب الابيض والمونة الاسمنتية بمساحة ٢٦٠ متر مربع بجزيره أبو داوود مركز السادات بمحافظة المنوفية بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولي إدارة حماية النيل جنوب رشيد ، وتنفيذ عدد ٢٢ قرار إزالة لمبانى مخالفة وأسوار وتشوينات بمساحة ٤٦٨ متر مربع بمركز منوف.

وفي محافظة دمياط .. تم إزالة حظيرة مخالفة بكفر المنازلة بمعرفه المخالف وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر المنازلة ، كما تم إزالة ردم بناحية كفر حميدو بتأمين مركز شرطة دمياط وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بالشيخ درغام وعلي نفقة المخالفين.

وفى محافظة المنيا .. تم تنفيذ عدد ٧ قرارات إزالة لمخالفات ردم بمراكز أبو قرقاص والمنيا وسمالوط وملوى ، وقد تمت الإزالة بمعرفة المخالفين وعلى حسابهم وتحت إشراف مهندسى الوزارة ، وتنفيذ قرار إزالة لمخالفة ردم بمكعب ٣٥٠ متر مكعب بناحية أبو حسيبة بمركز مطاى بمعرفة المخالف وعلى حسابه و تحت إشراف مهندسى الوزارة.