نجم النادي الأهلي السابق: شعبية كرة القدم زادت بسبب مباراة القمة.. فيديو

قال الكاتبن محمد فاروق، نجم النادي الأهلي السابق، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تعتبر المباراة الأقوى في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف “فاروق”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “مباراة الأهلى والزمالك أعطت قيمة لمعنى كرة القدم”، لافتا: “شعبية كرة القدم زادت بسبب مباراة الأهلى والزمالك سواء في مصر أو في الوطن العربي أو حتى في أفريقيا لأن في أفريقيا يوجد دول تشجع الأهلى والزمالك”.

وأشار الكابتن محمد فاروق، نجم النادي الأهلي السابق،: “نتحدث عن قمة الكرة المصرية، لأن ٩٠٪ من لاعبي منتخب مصر على مدار التاريخ من الأهلي والزمالك، ونتمنى أن تكون المباراة جميلة وممتعة”.

وأوضح: “النادي الأهلي من الناحية الفنية أوراقه مرتبة أكثر، ولديه لاعبين تستطيع تقديم حلول بشكل أفضل في المباراة”، مردفا: “نادي الزمالك لديه الكثير من الغيابات منها طارق حامد ومحمود علاء وهذا ما سيعطي للمباراة قيمة”.