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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تخلصي من الوزن الزائد.. فوائد الكمون للتنحيف فى أسبوع واحد

فوائد الكمون للتنحيف
فوائد الكمون للتنحيف

تعتبر وصفة الكمون والليمون للتنحيف من الوصفات القديمة المستخدمة في الطب البديل من أجل علاج أمراض السمنة و بخاصة في منطقة الكرش و الأرداف وقد استخدمت هذه الطرق الطبيعية في تنحيف الجسم من أجل تجنب عمليات التجميل مثل شفط الدهون و نحت الجسم لهذا كشف موقع هيلثي عن فوائد الكمون للتنحيف .

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فوائد الكون للتخسيس:

 

تحتوي الصيدلية الخضراء أو ما يعرف بالطب البديل العديد من الأعشاب والخلطات التي أثبتت فاعلية كبيرة في مجال التنحيف و انقاص الوزن، وذلك بسبب قيام هذه الأعشاب بحرق الدهون المتركزة في كثير من مناطق الجسم كالبطن والفخذين والارداف:

ماهو الكمون:

يُعتبَر الكمّون من أقدم النباتات، عبارة عن بذور الكمون مخروطيةً مستطيلة، لونها بنيّ يميل للصفرة، تستخدم بدون طحن او مطحونة او مكسّرة.

 

فوائد الكمون للتخسيس

الوزن الزائد من الأمور التي اقلقت الكثيرين من البشر وعلى وجه الخصوص النّساء، وقد اثبتت الدراسات الحديثة بأن للكمّون دور في إنقاص الوزن وذلك للأسباب التالية:

احتوائه على مضادّات الاكسدة.
يزيل انتفاخ الأمعاء والقولون.
يقوم بحرق الدهون و على وجه الخصوص منطقة البطن.
ولأنه يحتوي على زيوت نباتية و بعض الفيتامينات فيشعر شاربه بالإحساس بالشبع.
و هذا يؤدي إلى الحد من الإكثار من كميات الطعام، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

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