المساواة في الظلم عدل.. مصطفي يونس يعلق على ملعب إقامة مباراة القمة

علق مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي الأسبق، على اختيار ملعب السلام، لمباراة النادي الأهلي والزمالك في قمة الدوري.

ويواجه النادي الأهلي، نظيره الزمالك، مساء اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال مصطفى يونس في تصريحات عبر قناة الزمالك: “من المفترض أن يكون ملعب مباراة القمة محدد مسبقًا حتى لا يحدث أي لغط، نحن نعاني من مشاكل إدارية بشأن تنظيم بطولة الدوري”.

وتابع: “المساواة في الظلم عدل، ما حدث في الدور الأول بشأن عدد الجماهير للفريقين يجب أن يحدث في الدور الثاني، فاستاد القاهرة، هو استاد نادي الزمالك، والنادي الأبيض طلب تغييره، واستاذ السلام، هو ملعب النادي الأهلي".

واختتم: "احنا طول عمرنا اتعودنا اه مباراتي الأهلي والزمالك، يتم إقامتهما على استاد القاهرة، هذا هو النظام وإدارة الكرة، أن تكون الأمور محددة من بداية الموسم”.