منذر رياحنة: بوست إيد أحمد زكي .. وبترعش وأنا بكلم عادل إمام

قال الفنان منذر رياحنة، إن المرة الأولى التي قابل بها الفنان الراحل أحمد زكي قبّل يديه، وأنه لن ينسى هذا الموقف.

معقبا: “اتنين فقط اللي خلوني أدخل التمثيل.. وهما الأستاذ فى الأردن ربيع شهاب والأستاذ أحمد زكي ولن يتكرروا فى التاريخ”.

وتابع “رياحنة”، خلال حواره ببرنامج “كلام الناس” المذاع عبر فضائية “mbc masr": “أما شوفت أحمد زكي لأول مرة كان يجلس على البسين ورأيت الهروب والبرئ فى لحظة وكأن شريط عدا.. وروحت كمعجب قبل ما أبدأ تمثيل.. وعندما مثلت فى جبل الحلال قبلت فورا حتي بدون أجر لأني لي الشرف أن أكون مع الفنان محمود عبد العزيز فى لحظة”.

وقال: “جاتلي مكالمة من الزعيم عادل إمام.. وكنت أمثل فى خطوط حمراء وكان بيكلم محمد ابنه .. وقال لي إنه شاف ممثلين أنت إيه.. وكنت بترعش دا الزعيم وقلت له شكرا.. وبصيت لمحمد قلت له هو أنت عادي أن والدك عادل إمام”.