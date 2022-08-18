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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 انفجارات تضرب مطار بلبيك العسكري في جزيرة القرم

مطار بلبيك العسكري
مطار بلبيك العسكري

أفادت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس بوقوع 4 انفجارات على الأقل في مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.


ونقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها، إن الانفجارات وقعت في مطار بلبيك العسكري شمال سيفاستوبول.


إلى ذلك، قال مستشار رئيس شبه جزيرة القرم أوليج كريوتشكوف اليوم إن الدفاعات الجوية تم تفعيلها في مدينة كيرتش بالقرم.


وكتب كريوتشكوف - على موقعه على تيليجرام - "وفقًا لتقارير أولية، تم تفعيل الدفاعات الجوية في كيرتش. لا يوجد خطر على المدينة أو جسر القرم"، وفق وكالة أنباء "تاس" الروسية.


ونُشر مقطع فيديو يُسمع فيه صوت انفجارات على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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