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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد ترفع أسعار موستانج موديل 2023 .. تعرف على قيمة الزيادة

موستانج موديل 2023
موستانج موديل 2023

أعلنت شركة فورد أنها تعيد فتح باب الحجز لسيارة موستانج ماك إي مع طرح طراز عام 2023.

 وإلى حد كبير فإن موديل 2023 لا يختلف عن سابقه في شيء مؤثر ، ويظل أكبر فارق في السعر الأعلى لموديل 2023 .  

موستانج موديل 2023

وقد ارتفع  سعر  السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات الكهربائية بالكامل بما يصل إلى 8300 دولار للعام المقبل، وسيشعر العملاء الذين يتطلعون إلى شراء سيارة فورد موستانج ماك الكهربائية بكاليفورنيا  بأكبر فرق عام 2023 ، والتي تبلغ تكلفتها الأن 63،575 دولار ومتوفرة حصريًا مع نظام الدفع الرباعي للعجلات، والذي يمثل جزءًا من ارتفاع الأسعار الباهظ، كما أن شركة فورد ليست الوحيدة التي قامت برفع أسعار السيارات الجديدة ، حيث يقوم مصنعو السيارات الكهربائية في جميع أنحاء أمريكا بزيادة الأسعار بدعوى تحديث تطبيقات وبرامج التحكم .  

فورد موستنج Roush P-51B موديل 2023 بدون تمويهات

تعرف علي موعد ظهور فورد موستانج الجديدة ..صور

وفي ذلك السياق توضح فورد قائلة "  أنها قد عدلت الأسعار بالنسبة لموستانج ماك E   بسبب الزيادات الكبيرة في تكلفة المواد ، والضغط المستمر على سلاسل التوريد الرئيسية ، وظروف السوق المتغيرة بسرعة ، وستواصل مراقبة الأسعار ، وستطبق الأسعار الجديدة لسيارة موستانج ماك E  بالنسبة للحجوزات الجديدة  اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم ، وسيتلقى العملاء الذين لديهم طلبات لسنة 2022 الحالية والغير مجدولة عرض خاص للتحويل إلى شراء موديل 2023".

موستانج موديل 2023

كما أن الأسعار كلها لا ترتفع  بنفس القدر، وسيبدأ الطراز الأساسي موستانج ماك E ، Select trim ، بسعر 46895 دولار ، بزيادة 3000 دولار عن عام 2022، ويبدأ طراز موستانج ماك بريميوم  لعام 2023 بسعر 54.975 دولار ، أي بزيادة قدرها 5875 دولار عن الطراز الذي بدأ في عام 2022 والذي زاد مرة أخرى أكثر من 1000 دولار عما كان عليه في عام 2021،  في هذه الأثناء ، ويبدأ سعر GT الآن بسعر 69895 دولار ، وهو ما يزيد عن 7900 دولار عما كان عليه العام الماضي .

موستانج موديل 2023

و أضافت فورد بعض المميزات الجديدة منها  تقنية مساعد السائق Co-Pilot360  التي أصبحت الآن قياسية عبر المجموعة بأكملها ، ومساعد القيادة بدون استخدام اليدين " بلو كروز "  متاح الآن كتجربة مجانية لمدة 90 يوم لمالكي طرز معينة، وحزمة موستانج نايت بوني  ، مقابل 800 دولار وأصبحت متاحة الآن للقطع الممتازة وتأتي مع عجلات سوداء شديدة اللمعان مقاس 19 بوصة ، وفتحة سفلية أمامية وخلفية سوداء ، وكسوه الأبواب ، وأغطية المرايا، ويتوافر في طراز GT ، ويضيف عجلات مقاس 20 بوصة وشارات GT سوداء.

موستانج موديل 2023

واصبح السقف الزجاجي البانورامي الثابت الآن قياسي في طراز GT وطراز جي تي بيرفورمانس  ايديشن  ، ليحل محل السقف المطلي باللون الأسود،   فإن الألوان الجديدة تزين التشكيلة ، مع الرمادي الكربوني المعدني ليحل محل اللون الرمادي المعدني الداكن والأزرق الفضي المعدني بالنسبة لأولئك الذين ترهقهم  زيادات الأسعار ، فإن تمويلات  البنوك لسيارة Ford Mustang Mach-E لعام 2023 من الممكن التقدم  للحصول عليها بدءا من 30 أغسطس.

موستانج ماك طراز عام تقنية الفيديو

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