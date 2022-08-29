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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المسجد يجاور الكنيسة.. زحام شديد بالليلة الختامية بمولد مار جرجس بميت دمسيس

مولد مار جرجس
مولد مار جرجس

اللينك

https://fb.watch/fbQZphCB3K/

توافد آلاف الأقباط ، من محافظات مصر المختلفة على قرية ميت دمسيس التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، ليشهدوا مراسم ختام الاحتفال بعيد

الدقهلية .. ضبط منتجات مجهولة المصدر في حملة تموينية

 تكريس الشهيد العظيم مارجرجس، الشهير  داخل الكنيسة الأثرية، والذى بدأ الاسبوع الماضى وانتهى منذ قليل حيث شهدت ميت دمسيس ازدحاما شديدا بسبب ارتفاع عدد زوار 

الكنيسة .

ليلة ختامية مميزة بمار جرجس

 وقام الزائرون بقضاء عدة أيام داخل الكنيسة ، وقام تجار الحلوى والحمص والفطير من المسلمين والمسيحيين بفرش بضاعتهم طوال مدة الاحتفال أصحاب المحلات والجزارين من أبناء القرية.

"صدى البلد "التقت بعدد من الأقباط والمسلمين أثناء احتفالهم داخل الكنيسه ، حيث قالت امال مينا مقيمة الجيزة "كل عام آتي واسرتى لزيارة القديس مار جرجس فنحن نتبارك بهذا الشهيد الذى له مكانة كبيرة فى قلوبنا ،ونقوم بتناول الفطير  والجبن ونوجه الشكر للرئيس السيسى والجيش والشرطة على الأمان الذى نشعر به فكلنا وحدة واحدة ".

الوحده الوطنية تنجلى الجرس يعانق صوت الاذان

واضافت "ناردين يوسف "مقيمه بورسعيد ، انها تأتى مع زوجها كل عام لقضاء ايام المولد ويأتى معها صديقات مسلمات ويتناولون سويا الطعام "من طبق واحد ووجبة واحدة"، مرددة "تحيا مصر وعاشت مصر ووحدتها الوطنية ويكفى ان صوت الاجراس يجاورها الأذان بمسجد محمد بن ابى بكر الصديق ".

الفطير المشلتت والجبن اساسى فى المولد

وقال المهندس امجد سعد: "إن الاحتفالات هنا جميلة ونشترى الحمص والحلاوة كما نشتري من السيد البدوى فنحن اقباط ومسلمين تاريح وطنى مشترك وكبير ، ودائما معا فى كل شيء ، ونحب تناول الفطير والجبن ونوجه الشكر للقيادات الأمنية على هذا المجهود الكبير فمصر ستظل دائما بلد الأمن والأمان".

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الدقهلية محافظة الدقهلية المسلمين والمسيحيين محافظات مصر محمد بن أبي بكر الصديق مارجرجس الليلة الختامية

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