روبي مرشحة للعمل.. إبراهيم عيسى يتعاقد على "حضرة العمدة"

تعاقد الكاتب إبراهيم عيسي مع مجموعة فنون مصر علي كتابة عمل درامي جديد يحمل أسم “ حضرة العمدة ” ،ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، ومرشح لبطولته روبي .

وتألقت الفنانة روبي مرتدية توب باللون الأبيض ويحمل علامة عالمية pucci باللون الأصفر، مع جيب قصيرة فوق الركبة بالأصفر والأبيض.

وبلغ سعر التوب الذي ارتدته روبي في أحدث ظهور لها، 1187 ريال سعودي اي ما يعادل 6 آلاف جنيه، وسعر الجيبة 1558 ريال سعودي اي ما يعادل 8 الف جنيها.

وبرزت الفنانة روبي ملامحها الجميلة بلمسات بسيطة، حيث اعتمدت على اللون البني اللامع في الشفاه، والبلاشر الجذاب على الوجنتين.

واعتمدت روبي على تسريحة الشعر البسيطة المنسدل أعلى الكتف، مما ارتدت المجوهرات الجذابة والثمينة التي برزت جمال الإطلالة.