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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| هواوي تكشف لـ صدى البلد استعدادات مؤتمر المناخ: هدفنا إنشاء مجتمعات خالية من الكربون.. وهاتف قادم من أوبو هيقلب الأسواق بسعره الرخيص

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

هواوي تكشف لـ صدى البلد استعدادات مؤتمر المناخ: هدفنا إنشاء مجتمعات خالية من الكربون.. وهذه أكبر تحديات الطاقة النظيفة

 

جوي دينج لـ “صدى البلد” :
نستعد لمؤتمر المناخ COP27 من خلال دعم وتوفير شواحن السيارات الكهربائية في شرم الشيخ
أكبر التحديات هي عدم الوعي المجتمعي بأهمية وكفاءة هذه مشروعات الطاقة النظيفة
هواوي لديها استراتيجية طموحة وهي بناء مجتمعات كاملة خالية من الكربون 
هواوي ترغب في إجراء شراكات مستقبلية مع الجامعات المصرية
هواوي تتماشى مع رؤية مصر لمزيج الطاقة 2035 والاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050

 

هاتف قادم من أوبو هيقلب الأسواق بسعره الرخيص


تستعد شركة أوبو لإطلاق هاتف جديد مع عدد من المواصفات الجبارة، التي تضم بطارية كبيرة مع معالج جيد، حيث ستخصص أوبو الهاتف للفئة محدودة الدخل، حيث سيصدر بسعر رخيص للغاية مناسب لجميع المستخدمين.

 

فعله فورا.. تحديث جبار من تروكولر لمستخدمي آيفون


قام تطبيق Truecaller  تروكولر بطرح تحديث جديد لمستخدمي هواتف آيفون، حيث سيمنح المستخدمين تجربة أفضل مع عدد من الميزات الكبيرة ، منها التعرف على المكالمات المزعجة بقدرة أكبر، وكذلك تقديم نسخة أخف من النسخ السابقة.

 

إيلون ماسك: شهادة مسئول تويتر المطرود كفيلة بانسحابي من الصفقة


قال رجل الأعمال، إيلون ماسك، إن المعلومات التي كشفها المدير السابق في وحدة الأمن السيبراني، بيتر مادج زاتكو Peiter "Mudge" Zatko، والذي تم طرده في شركة تويتر، تمنحه مزيدا من الأسباب للتخلى عن صفقة تويتر.

 

بإمكانات جبارة.. سامسونج تطلق أفضل هاتف لمحدوي الدخل خلال أيام


تعتزم شركة shoppingmode سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق واحد من أفضل هواتف الأندرويد الرخيصة في الأسواق خلال أيام، حيث سيحصل الهاتف الجديد Galaxy A04s على إمكانات جبارة لللغاية منها أن كاميرا الهاتف ستصدر بدقة 50 ميجا بيكسل.

 

 

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