هاتف قادم من أوبو هيقلب الأسواق بسعره الرخيص

تستعد شركة أوبو لإطلاق هاتف جديد مع عدد من المواصفات الجبارة، التي تضم بطارية كبيرة مع معالج جيد، حيث ستخصص أوبو الهاتف للفئة محدودة الدخل، حيث سيصدر بسعر رخيص للغاية مناسب لجميع المستخدمين.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Oppo A57e سيحتوى على شاشة +HD بحجم 6.56 بوصة مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة في الشاشة، مع مفاتيح مستوى الصوت في الإطار الأيسر ، مع زر للطاقة في الجانب الأيمن.

ويقدم هاتف أوبو Oppo A57e كاميرا مزدوجة مع كاميرا مزدوجة مع كاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، مع فلاش LED ، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وسيعمل هاتف أوبو Oppo A57e بمعالج من نوع Helio G35 SoC ، مع ذاكرة عشوائية سعة 4 جيجا بايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجا بايت، وبطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط.

وسيبدأ سعر هاتف أوبو Oppo A57e من حوالي 175 دولارًا فقط أى ما يعادل 3 آلاف و360 جنيه مصري، ومن المتوقع أن يصدر الهاتف خلال الأيام المقبلة، حيث سينطلق الهاتف أولا في الهند، ثم سيصدر في باقي أنحاء العالم بعدها بفترة.