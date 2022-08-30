هواوي تكشف لـ صدى البلد استعدادات مؤتمر المناخ: هدفنا إنشاء مجتمعات خالية من الكربون.. وهذه أكبر تحديات الطاقة النظيفة

جوي دينج لـ “صدى البلد” :

نستعد لمؤتمر المناخ COP27 من خلال دعم وتوفير شواحن السيارات الكهربائية في شرم الشيخ

أكبر التحديات هي عدم الوعي المجتمعي بأهمية وكفاءة هذه مشروعات الطاقة النظيفة

هواوي لديها استراتيجية طموحة وهي بناء مجتمعات كاملة خالية من الكربون

هواوي ترغب في إجراء شراكات مستقبلية مع الجامعات المصرية

هواوي تتماشى مع رؤية مصر لمزيج الطاقة 2035 والاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050

كشف جوي دينج، الرئيس التنفيذى لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية بشركة هواوي تكنولوجيز مصر، عن استعداد شركة هواوي لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، COP27، من خلال عدد من المشروعات المعتمدة على الطاقة النظيفة، حيث أكد على تماشي رؤية الشركة مع رؤية الدولة لمزيج الطاقة 2035 والاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، من خلال المساهمة في الوصول إلى الحياد الكربوني وتحقيق الاستدامة.

وقال في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” ، قال جوي دينج إن هواوي أنشأت مجموعة أعمال الطاقة الرقمية، العام الماضي، من أجل العمل على المشروعات الخضراء الذكية والتركيز على مشروعات الطاقة النظيفة، لذلك تشمل خطة الشركة العمل في اتجاهين، أولها الاستعداد لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، COP27، من خلال العمل مع مطورين وشركات متخصصة من خلال دعم وتوفير شواحن السيارات الكهربائية في شرم الشيخ.

وأكد دينج أنه في الوقت نفسه تعمل شركة هواوي مع شركات أخرى متخصصة في الطاقة الشمسية لتطوير مشروع الطاقة الشمسية المتجددة في شرم الشيخ، كما تعمل على مشروعات كبيرة لإنتاج الطاقة النظيفة، خاصة المشروعات الخضراء الذكية.

وأشار دينج إلى أن هواوي لديها خطط مستقبلية طموحة للغاية مع الجامعات المصرية، في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، موضحا أن الشركة تأمل في إجراء شراكات متعددة مع جامعات مختلفة لإنتاج طفرة في مجال التغذية من خلال استخدام الطاقة الشمسية من أجل وضع خطة طموحة لمستقبل الغذاء في بيئة مستدامة.

جوي دينج في حوار لـ صدى البلد

ووجه بأنه يجب التركيز على تدريب الطلاب الجامعيين للمشاركة في إنشاء مشروعات الطاقة الشمسية، بالاشتراك مع خبراء للموارد، وفنيين، ومسئولين في الشركات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة لمدهم بأحدث المعلومات الخاصة في هذه المجالات.

وأوضح أن مصر من الدول الغنية جدا في مواردها فلديها مساحات كبيرة يمكن الاستفادة بها لتحقيق أقصى منفعة، كما أن مستقبل الطاقة الشمسية واعدا في مصر للغاية، ولكن يجب أن يتم استغلالها ضمن مشروعات عملاقة.

وتحدث دينج عن التحديات الكبيرة التي تواجه تعميم مشروعات الطاقة النظيفة وتلك المشروعات التي تعتمد على الطاقة الشمسية، والتي يأتي على رأسها افتقاد الكثيرين للوعي الكافي باستخدام منتجات وخدمات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى الثقة الغير الكافية والتي تقف حائلا أمام الكثيرين عند شراء منتجات وخدمات لمشروعات الطاقة النظيفة، الأمر الذي يضع جهودا كبيرة على الدولة والشركات من أجل توعية المستخدمين بأهمية هذه الخدمات.

ونوه إلى أنه من المهم جدا أن يملك المجتمع المعرفة الكافية بمثل هذه المشروعات ومدى أهميتها، للمساعدة للوصول إلى الاستدامة البيئية، وكذلك إنشاء منتجات تعتمد على التكنولوجيا للوصول إلى معدلات كبيرة في توفير استخدام الكهرباء.

جوي دينج في حوار لـ صدى البلد

وعن جهود الشركة في نشر الوعي بخدمات ومشروعات الطاقة النظيفة، أكد جوي دينج على أن أكبر مساهمة تقوم بها هواوي، هي محاولة دعم عملائها وشركائها من خلال تحقيق استدامة بيئية من خلال الاعتماد على خدمات الشركة ومشروعاتها المختلفة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأضاف دينج أن شركة هواوي من أكبر الشركات التي تستثمر في مجال البحث والتطوير، لذلك فإن المشروعات التي تقوم بها الشركة تعتمد على الابتكار والإبداع، كما أن هواوي لديها العديد من المشروعات في مصر والعالم التي تعتمد على توفير الطاقة ودعم المزيد من الطاقة المتجددة، “وهذا هو الاستثمار الرئيسي من وجهة نظرنا”.

ووصف استراتيجية هواوي بأنها استراتيجية واضحة للغاية من خلال وضع خطة محددة يتم العمل على تنفيذها من أجل بناء مباني ومنشآت ومدن كاملة خالية من الكربون، وذلك للوصول لمرحلة بناء مجتمعات بدون كربون.

وشدد دينج أن خطة هواوي تتماشى بشكل كبير مع خطة الدولة للتنمية المستدامة والاعتماد على الطاقة 2035 ، من خلال تنفيذ المشروعات القائمة على الطاقة النظيفة، والمشروعات الذكية، حيث تشارك هواوي في المشروعات القومية للدولة للطاقة المتجددة مع المؤسسات الحكومية والخاصة، جنبا إلى جنب.

جوي دينج في حوار لـ صدى البلد

كما أكد جوي دينج، على أن هواوي تركز على جذب الكفاءات، من خلال تكوين توسعة فريقها التقني في مصر من أجل الحفاظ على رؤية أكثر شمولا لاحتياجات عملائها وشركائها لمنحهم استجابة سريعة عند استخدام خدماتها.

واستعرضت شركة هواوي تكنولوجيز مصر أحدث حلولها التكنولوجية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، في جناحها بمعرض الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (The Solar Show MENA 2022) حلول الطاقة الكهروضوئية الذكية "FusionSolar" التي تدمج تقنيات الطاقة الإلكترونية والرقمية، والتي تم إنشائها باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

حلول الطاقة الكهروضوئية الذكية FusionSolar

حلول الطاقة الكهروضوئية الذكية FusionSolar