بإمكانات جبارة.. سامسونج تطلق أفضل هاتف لمحدوي الدخل خلال أيام

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق واحد من أفضل هواتف الأندرويد الرخيصة في الأسواق خلال أيام، حيث سيحصل الهاتف الجديد Galaxy A04s على إمكانات جبارة لللغاية منها أن كاميرا الهاتف ستصدر بدقة 50 ميجا بيكسل.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف سامسونج القادم Galaxy A04s ، هو أحدث هاتف من سلسلة هواتف سامسونج لفئة محدودي الدخل، حيث سيصدر بسعر مناسب، حوالي 4 آلاف جنيه، مع بطارية تتمتع بعمر طويل، حيث من المتوقع أن ينطلق الهاتف خلال أيام قليلة.

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy A04s بشاشة عالية الدقة من نوع PLS TFT LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +HD، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستوى سطوع يبلغ 400 شمعة، مع ألوان الأسود والأخضر الداكن والأبيض.

وسيقدم هاتف سامسونج القادم Galaxy A04s ، إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 وكاميراتين بدقة 2 ميجابكسل فتحة عدسة (f / 2.4) للعمق والماكرو، وتقريب رقمي يصل إلى 5x، ويتميز الهاتف بنوتش بتصميم Infinity-V على شكل قطرة ماء، يضم كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل للتصوير السيلفي، وإجراء مكالمات الفيديو، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.



وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy A04s على بطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، مع شحن سريع 15 واط، يتم شحنها عبر منفذ منفذ USB-C، كما سيعمل بمعالج من نوع Exynos 850 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت رام، مع 32 جيجابايت من سعة التخزين المدمجة القابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD مع عدد من التقنيات منها GLONASS و GPS، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، وتقنيات NFC و Bluetooth 5. .