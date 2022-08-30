عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانات جبارة.. سامسونج تطلق أفضل هاتف لمحدوي الدخل خلال أيام

بإمكانات جبارة..
بإمكانات جبارة.. سامسونج تطلق أفضل هاتف لمحدوي الدخل

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق واحد من أفضل هواتف الأندرويد الرخيصة في الأسواق خلال أيام، حيث سيحصل الهاتف الجديد Galaxy A04s على إمكانات جبارة لللغاية منها أن كاميرا الهاتف ستصدر بدقة 50 ميجا بيكسل. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف سامسونج القادم Galaxy A04s ، هو أحدث هاتف من سلسلة هواتف سامسونج لفئة محدودي الدخل، حيث سيصدر بسعر مناسب، حوالي 4 آلاف جنيه، مع بطارية تتمتع بعمر طويل، حيث من المتوقع أن ينطلق الهاتف خلال أيام قليلة. 

هل هاتفك منها؟.. سامسونج تطلق تحديثا أمنيا مهما لهواتف جالاكسي القديمة

هيخليك تنسى آيفون.. هاتف أسطوري من سامسونج بمواصفات جبارة

 وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy A04s بشاشة عالية الدقة من نوع PLS TFT LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +HD، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستوى سطوع يبلغ 400 شمعة، مع ألوان الأسود والأخضر الداكن والأبيض.

 

وسيقدم هاتف سامسونج القادم  Galaxy A04s ، إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة  f / 1.8 وكاميراتين بدقة 2 ميجابكسل  فتحة عدسة   (f / 2.4) للعمق والماكرو، وتقريب رقمي يصل إلى 5x، ويتميز الهاتف بنوتش بتصميم Infinity-V على شكل قطرة ماء، يضم  كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل للتصوير السيلفي، وإجراء مكالمات الفيديو، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.


وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy A04s على بطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، مع شحن سريع 15 واط،  يتم شحنها عبر منفذ منفذ USB-C، كما سيعمل بمعالج من نوع Exynos 850  مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3  جيجابايت رام، مع  32  جيجابايت من سعة التخزين المدمجة القابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD مع عدد من التقنيات منها GLONASS و GPS، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، وتقنيات NFC و Bluetooth 5.  .

 

  

سامسونج هواتف سامسونج احدث هواتف سامسونج 2022 ارخص هواتف سامسونج هاتف سامسونج Galaxy A04s سعر ومواصفات هاتف Galaxy A04s

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مباشر الأن (4-0) في الدوري

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

صورة جابت أجلهم.. حادث حريق الإسكندرية يثير السوشيال ميديا

وقع في مية بتغلي.. قصة مأساوية لوفاة طفل الفيوم بعد سقوطه فى "بانيو الحمام"

أسعار البنزين الجديدة في مصر.. التوقعات تصدم المصريين قبل إعلان أكتوبر

خليفة سواريش.. مفاجأة بشأن موقف كيروش من تدريب الأهلي |خاص

هيلبس أبيض| صور مسربة لقميص الأهلي الجديد تثير الجدل.. ما حقيقتها ؟

تقارير سعودية: التعاون يستغنى عن مصطفى فتحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

افتتاح 800 معرض لـ أهلا مدارس بالمحافظات بأسعار مخفضة .. الخميس

محافظ الإسكندرية عن مجزرة حديقة أنطونيادس: اللى عايز يعرف يجي يشوف

الرئيس العراقي: موقف الصدر لوقف العنف في البلاد مسئول وشجاع .. فيديو

الكارتونة ب 120 جنيها|هل ترتفع أسعار البيض خلال الفترة المقبلة؟

الاستغفار والتوبة.. طلب عاجل من مقتدى الصدر للسلطات العراقية والمتظاهرين

من الدوري المغربي.. بيراميدز يقترب من ضم لاعب أجنبي جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض.. ياسمين الخطيب تشارك متابعيها صورا جديدة لها

بإطلالة مثيرة.. مايا دياب تخطف الأنظار بين الصخور في البحر

بتهمة نشر الفحش.. التحقيق مع رانفير سينج نجم بوليوود بسبب صور عارية

إطلالات جريئة وغريبة.. نجمات أثرن الجدل بالفساتين خلال الأسبوع| شاهد

فيديو

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

لتجنب الكوارث الصحية ..خبيرة تغذية توضح الطريقة الأمثل لتجميد الثمار

التعليم باظ.. هجوم عنيف على مدرس لغة عربية بسبب أغنية عود البطل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ