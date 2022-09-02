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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فرصة للخريجين فى البنك الأهلي..اعرف التخصصات المطلوبة

برنامج تدريب الخريجين
برنامج تدريب الخريجين الجدد

يقدم البنك الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي برنامج تدريب الخريجين الجدد لعام 2022 للتأهل للعمل بالمجال المصرفي.

وذكر البنك الأهلي أن البرنامج يستهدف طلاب الجامعات المقيدين بالفرقة الرابعة.
 

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وأضح البنك الأهلي عبر موقعة الالكترونى أن البرنامج يتضمن عدة شروط.

شروط التقدم:

ان يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات
الكليات.

 التخصصات المطلوبة :


تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية)
إدارة اعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق)
اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء)
تكنولوجيا المعلومات
حاسبات ومعلومات
هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات)
حقوق
 

التقديرات للسنوات الدراسية السابقة : 

 

جيد جدا فأعلى
 

ألا يكون للمتقدم اقارب بالبنك من الدرجة الاولى حتى الدرجة الثالثة نسب او حتى الدرجة الثانية مصاهرة وفقا للجدول المرفق:

برنامج تدريب الخريجين 


الأوراق المطلوبة:

 صورة بطاقة الرقم القومي - اثبات قيد / بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن الأعوام السابقة
 

مدة التدريب :

 3 اشهر شريطة اجتياز الاختبارات والمقابلات.

ولمعرفة الوظائف المتاحة فى البنك الأهلي يمكنك الضغط هنا 

البنك الاهلي برنامج تدريب الخريجين المجال المصرفي محاسبة اقتصاد وعلوم سياسية

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