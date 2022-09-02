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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاى تتغدى بـ 10 جنيهات.. طريقة عمل طاجن مكرونة بكبدة الفراخ

غداء رخيص بـ 10 جنيه
غداء رخيص بـ 10 جنيه

يتعجب البعض من أنه بإمكانه شراء طعام غداء بـ 10 جنيه ، وأن تكون هذه الوجبة كافية لسد الجوع وفى نفس الوقت تمنح الجسم الطاقة والقوة الكافية لمواصلة العمل خاصة مع ارتفاع الأسعار.

يضطر الكثير من الأشخاص لتحمل تكلفة عالية للحصول على وجبة الغداء والتي لا تقل فى أفضل الأحول عن 25 جنيها للشعور بالشبع، بسبب ارتفاع الأسعار الكبير، لذا يبحث كثيرون عن طرق جديدة تساعد فى توفير الميزانية واكتشاف أكلات يمكن تناولها بتكلفة لا تتعدى 10 جنيه.

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نقدم لكم يوميا فى موقع صدى البلد، أكلات رخيصة لا تتعدى تكلفتها الـ 10 جنيه للغداء مع وجبات رخيصة للعشاء لا تتعدى تكلفتها 5 جنيهات للفرد الواحد.

وتوجد بعض الأكلات الاقتصادية وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال، حيث يمكن إعدادها بـ 10 جنيه فقط ولكن قلما يمكن إعداد نوعين طعام فى آن واحد بهذه التكلفة وتكفى لسد الجوع.

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ونقدم لكم طريقة عمل طاجن مكرونة بتكلفة رخيصة  10 جنيه للفرد الواحد من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة غداء الشخص الواحد أقل من 10 جنيه.

طاجن مكرونة
طاجن مكرونة

مكونات غداء رخيص

مكرونة 

كبدة دجاج 

حبة طماطم 

بصلة 

ملح

طريقة عمل غداء رخيص
* اسلقي المكرونة في ماء مغلي "نصف سوا" وفى نفس التوقيت افرمي البصل فى الكبة الكهربائية 
*شوحي كبدة الدجاج فى طاسة أخرى مع الملح والفلفل الأسود والبصل والثوم المفروم.

ضيفي الطماطم المبشورة وقلبيها جيدا حتى تتسبك ثم ضيفي القليل من الماء واتركيها حتى تغلي.

ضعي المكرونة فى طاجن مع خليط كبدة الدجاج والصلصة وادخليها الفرن حتى تنضج.

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