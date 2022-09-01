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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. أكلتين طعمهم حلو وهيشبعوا

إزاى تتغدى بـ 10
إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. أكلتين طعمهم حلو وهيشبعوا

قد يتعجب البعض أنه بإمكانه شراء طعام غداء بـ 10 جنيه ، وأن تكون هذه الوجبة كافية لسد الجوع وفى نفس الوقت تمنح الجسم الطاقة والقوة الكافية لمواصلة العمل خاصة مع ارتفاع الأسعار.

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ويضطر الكثير من الأشخاص لتحمل تكلفة عالية للحصول على وجبة الغداء والتي لا تقل فى أفضل الأحول عن 25 جنيها للشعور بالشبع وذلك بسبب ارتفاع الأسعار الكبير، لذا يبحث كثيرون عن طرق جديدة تساعد فى توفير الميزانية واكتشاف أكلات يمكن تناولها بتكلفة لا تتعدى 10 جنيه.

ونقدم لكم يوميا فى موقع صدى البلد، أكلات رخيصة لا تتعدى تكلفتها الـ 10 جنيه للغداء مع وجبات رخيصة للعشاء لا تتعدى تكلفتها 5 جنيهات للفرد الواحد.

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وتوجد بعض الأكلات الاقتصادية وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ 10 جنيه فقط ولكن قلما يمكن إعداد نوعين طعام فى آن واحد بهذه التكلفة وتكفى لسد الجوع.

ونقدم لكم طريقة عمل أكلتين شهيتين بتكلفة لا تزيد عن 10 جنيه للفرد الواحد وهما لسان عصفور وملوخية الخضراء، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة غداء الشخص الواحد أقل من 10 جنيه.

لسان العصفور
لسان العصفور
ملوخية
ملوخية

مكونات الوجبة الرخيصة :

كوب لسان عصفور

ملوخية خضراء

ثوم

شوربة فراخ أو مرقة

ملح

ماء

طريقة عمل وجبة غداء رخيصة

الأكلة الأولى 
فى حلة على النار بها سمنة شوحى لسان العصفور حتى يصبح بني فاتح ثم ضيفي القليل من الشوربة أو المرقة مع الماء واتركيه حتى ينضج ويمكن جعل الماء أكثر بكثير من لسان العصفور.

الأكلة الثانية 
ضعي الشوربة على النار حتى تغلي ثم ضيفي الملوخية الخضراء واتركيها قليلا واطفى النار قبل أن تغلى ثم شوحى الثوم المفروم مع ملح فى طاسة أخرى وضيفيه على الملوخية الخضراء.

ملحوظة: لو الإمكانية المادية تتحمل تكلفة إضافية يمكن إضافة قطع صغيرة من الدجاج المسلوق على لسان العصفور أثناء مرحلة الغليان مع الماء .

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