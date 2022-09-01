طريقة عمل العيش على البوتاجاز | زى المحلات

يعد العيش من الأكلات الرئيسية التى يتناولها المصريون والعرب مع جميع الوجبات بشكل رئيسي لذا ترغب الكثير من السيدات فى تعلم طريقة عمل العيش فى المنزل.



نقدم لكم طريقة عمل العيش على البوتاجاز بنفس طعم الأنواع المباعة فى المحلات من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



رغيف العيش

مكونات العيش:

3 كوب دقيق

نصف كوب ردة

رشة ملح

رشة سكر

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ماء للعجن

ردة للفرد



طريقة عمل العيش زى الحلات: