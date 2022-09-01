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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل العيش على البوتاجاز | زى المحلات

العيش على البوتاجاز
العيش على البوتاجاز

يعد العيش من الأكلات الرئيسية التى يتناولها المصريون والعرب مع جميع الوجبات بشكل رئيسي لذا ترغب الكثير من السيدات فى تعلم طريقة عمل العيش فى المنزل.

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نقدم لكم طريقة عمل العيش على البوتاجاز بنفس طعم الأنواع المباعة فى المحلات من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
 

رغيف العيش
رغيف العيش

مكونات العيش:
3 كوب دقيق
نصف كوب ردة
رشة ملح
رشة سكر
ملعقة صغيرة خميرة فورية
ماء للعجن
ردة للفرد
 

طريقة عمل العيش زى الحلات:

  • فى بولة كبيرة اخلطى الدقيق مع الردة والخميرة والملح ورشة السكر ثم أضيفي الماء وقلبي المكونات جيدا حتى تحصلى على عجينة
  • اتركى العجينة كى تختمر ثم قطعيها كرات متوسطة وتفرد بالنشابة على الردة بحجم الرغيف ضعيها فى طاسة خبز ساخنة على نار عالية بشرط أن تكون ذات سمك كبير.
  • انتظرى حتى نضج العيش من الجانب الأول واقلبيه على الجانب الأخر حتى النضج ثم اخرجيه وكرري الخطوات فى باقى الكمية.
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