استعدادا للمدارس.. طريقة عمل الفينو زي المحلات

يعد العيش الفينو من أنواع الخبز الرئيسية المستخدمة فى إعداد ساندوتشات الأطفال فى المدارس ولكن مع ارتفاع الأسعار يشكل شراء الحبز الفينو يوميا عبئا إضافيا للأسرة

وترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل الفينو فى المنزل بمذاق شهي وقوام هش يحبه الأطفال ويكون أفضل صحيا وأقل فى التكلفة.



ونقدم لكم طريقة عمل العيش الفينو بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير العيش الفينو

3 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة بكينج بودر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة سكر

نصف كوب زيت

ماء للعجن

رشة ملح



طريقة عمل العيش الفينو



* في العجان الكهربائي اخلطي الدقيق مع السكر والملح والخميرة والبيكنج بودر جيدا

*ضيفى العجان نصف كمية الزيت والماء واستمرى فى الخفق حتى تتكون عجينة متجانسة ثم ضعي باقي كمية الزيت وقلبيها بلطف

* غطي عجينة الفينو واتركيها حتى تتخمر وبعد ذلك قطعيها على شكل كرات ثم اتركيها ترتاح ثانية ثم افرديها بالنشابة ولفيها رول واغلقي الأطراف جيدا.