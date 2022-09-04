استقرار سعر السيارة فينوشيا ستار 2022 |تفاصيل وصور

استقرت اسعار السيارة فينوشيا ستار موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، على الرغم من الكثير من الزيادات السعرية التي شهدها السوق المصري للسيارات بداية من شهر سبتمبر الجاري، بينما قدرت اخر زيادة سعرية للسيارة خلال شهر يونيو الماضي بقيمة تراوح بين 30 و 35 الف جنيه.

فينوشيا ستار موديل 2022

وفي هذه السيارة يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة فينوشيا ستار موديل 2022 في السوق المصري

تعتمد السيارة فينوشيا ستار موديل 2022 على تصميم خارجي رياضي، مع مصبايح أمامية حادة المظهر بتقنية LED، بالاضافة إلى سقف بانوراما، وجنوط رياضية 18 بوصة، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم، وسبويلر خلفي، وحساسات حركة، وكاميرا لسهولة التحكم.

فينوشيا ستار موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة فينوشيا ستار موديل 2022 إلى 190 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.4 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات يمكن للسيارة التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.9 ثانية.

فينوشيا ستار موديل 2022

وتستمد السيارة فينوشيا ستار موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو"، يستطيع ضخ قوة قدرها 190 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن/متر، مع قدرات هجينة 48 فولت، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية ثنائي القابض WET.

فينوشيا ستار موديل 2022

أسعار السيارة فينوشيا ستار موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى فينوشيا ستار موديل 2022 بقيمة سعرية بلغت 645 ألف جنيه.

الفئة الثانية فينوشيا ستار موديل 2022 ثنائي اللون بقيمة سعرية بلغت 675 ألف جنيه.