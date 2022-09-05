شاهد.. ريم سامي في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ريم سامي، جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت سامي بـ "لوك" كاجوال حيث إرتدت بنطال جينز مع شميز باللون البيج الدافئ، وانتعلت حذاء أسود تميز بقصة عصرية مختلفة، كما تركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة.

وكانت قد أعلنت الفنانة الشابة ريم سامي، فسخ خطوبتها، بعد عام من الاحتفال بالخطوبة، حيث تم فسخ الخطوبة من أحد رجال الأعمال فى هدوء تام بين الطرفين والعائلتين.

وبرزت ريم سامي فى السنوات الأخيرة بعد تجربتها الأولى فى مسلسل "للحب فرصة أخيرة" بطولة داليا البحيري، أمل رزق، فراس سعيد، هند عبد الحليم، أميرة العايدي، هبة الأباصيرى، مراد مكرم، أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، عمر زهران، جوليا الشواشي، تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفي