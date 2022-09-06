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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التواضع لا يمنع الافتخار بإنجازاته.. 6 سبتمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك

الابراج
الابراج

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام جيد جدا يقلب الاجواء لمصلحتك فيحالفك الحظ لتنفتح على آفاق جديدة تمشي باندفاع تام وحماسة وانفتاح مقبلا على آفاق جديدة على كافة الاصعدة مهنيا شخصيا ماليا وعائليا وتخطط لبعض التغييرات المطلوبة ان الفلك يعلن لك عن سنة جديدة من الخلق والابداع والاتصالات والاسفار وقد تحصل على ارباح او مكاسب مفاجئة.

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اعتمد على نفسك ولا تلجأ للوسائط ..4 سبتمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك

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3 سبتمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج؟


مواليد اليوم  الثلاثاء 6 أيلول سبتمبر من برج  العذراء 


يتميز مولود اليوم من  برج العذراء بذاكرته القوية، وتعدّ الذكريات عندهم نافذة للترويح عن النفس، ولا يخذل مولود العذراء الآخرين، فهو مخلص لمن هم حوله، وصبور أيضاً، ويحاول باستمرار العثور على الخير في الناس، ويمنحهم الوقت الكافي لإصلاح تصرفاتهم إذا لزم الأمر، هذا عدا عن حس المسؤولية الموجود داخلهم، ومحط ثقة الآخرين، فلا يحب مولود برج العذراء خذلان أي أحد، بل يريد أن يعلم الجميع بأنه موجود دائمًا لمساعدتهم بغض النظر عن السبب، كما يتميز مولود برج العذراء بتواضعه في معاملته مع الآخرين، وذلك لا يمنعه من الافتخار بإنجازاته دون الوصول إلى الغرور.
 

في علم الأرقام..

من جانبها أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلة إذا كنت مولودا في يوم 6 سبتمبر فإن ذلك يعني أنك شديد الحساسية وتهتم بمصالح الآخرين.. أنت أيضا ملهم ولديك حس فني وجمالي.. لكنك تميل للتردد والازدواجية.

 

نصيحة: 

عام 2022 يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.

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