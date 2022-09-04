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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اعتمد على نفسك ولا تلجأ للوسائط ..4 سبتمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك

الابراج
الابراج

كشفت خبيرة الأبراج عن ما ينتظر مواليد اليوم ، وقالت بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام جيد جدا سنة ذهبية  واعدة بالتغييرات الفلكية فتنتهي من دورة لكي تبدأ دورة جديدة وتنظر الى المستقبل بعين متفائلة وواثقة سنة الازدهار والتقدم سنة تجعل كل ابواب الحظ والافراح تفتح امامك تاثيرات جيدة ناجحة وراقية وداعمة.

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مواليد اليوم  الاحد 4 أيلول سبتمبر من برج  العذراء 


وأوضحت من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الأجتماعي فيس بوك الأتي :

يعتبر مولود اليوم من برج العذراء من الشخصيات القوية التي يمكن اللجوء إليها لأخذ النصائح والحكم، وبالرغم من أن المظهر الخارجي لمولود برج العذراء يوحي بعدم المبالاة والهدوء، إلاّ أنه يخفي مشاعر عميقة عن الآخرين، بسبب الواجبات والمسؤوليات الكبيرة التي تقع عليه، وسعيه الدائم إلى تحقيق مطالبه في فترة زمنية قصيرة.

ومن جانبها قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 4 سبتمبر فإن ذلك يعني أنك محب للتميز ولديك بصيرة، وفي نفس الوقت لديك روح حذر.. تميل للانطواء على ذاتك، وتعرف كيف تحمي نفسك، وتستطيع أن تتطور بصورة منتظمة.


وقدمت من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصيى بمواقع التواصل الأجتماعي نصيحة لمواليد اليوم :

 عام 2022 هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام

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