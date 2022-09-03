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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد أزمتها الأخيرة .. ماذا فعلت سميرة سعيد تجاة شيرين عبد الوهاب .. تفاصيل

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وسميرة سعيد

كشفت الفنانة سميرة سعيد بمشروع جديد سوف تقوم به الفترة المقبلة والذي يتمثل فى إنشاء دويتو مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، فقدت أكدت سميرة سعيد أن صوت شيرين عبد الوهاب من الأصوات الفنية العذبة التى تحب أن تعمل معها.

وأضافت "سعيد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولي المصرية، قائلة "إن شاء الله بنفكر نعمل حاجة مع بعض، لما نلاقي الشكل الغنائي والموضوع المناسب اللى ممكن نطلع بيه".

وتابعت سميرة سعيد: "شيرين من الأصوات اللى أحب أعمل معها دويتو والفكرة مطروحة"، وعن زيارة الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة لها عبرت عن محبتها الكبيرة لها وبأنها جدعة ، حيث قالت "شيرين جميلة وبنت بجد جدعة وأنا بحبها .. وكريمة وطيبة فوق ما تتخيل .. ودايما الطيبين بيحصل لهم مطبات في الحياة .. لكن هي دمها عسل وقعدتها لذيذة وأنا بنبسط لما أشوفها".

الفنانة سميرة سعيد الفنانة شيرين عبد الوهاب دويتو شيرين عبد الوهاب سميرة سعيد

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