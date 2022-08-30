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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

30 أغسطس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك

الأبراج
الأبراج

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم انطلاقة سنة جيدة جدا ومثمرة تتعلق بالاوراق بالاتصالات والملفات والسفر والتنقلات فتتحسن المعنويات والارباح فتجد نفسها امام خيار جيد ومهم جدا بتعلق بتعديل بعض الإجراءات والقرارات الامر الذي يسهل عليك اتخاذ قرار وسط اجواء من الوضوح والايجابية.

مواليد اليوم الثلاثاء 30 أغسطس من برج العذراء

وأوضحت من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه من عيوب برج العذراء المزاجية، وعدم الارتياح والثقة للكثير من الناس، وهذا ما يجعل اختلاطه بالآخرين صعباً، كما أنه يميل الى الوحدة، والغموض، وشدة التدقيق على كل فعل حتى لو لم يكن يستحق، والحاجة الى التسلسل والتدرج في التعامل مع الآخرين، حتى يطمئن ويرتاح لهم، كما أنه خجول ، وبارد المشاعر، ويوجه النقد القاسي الذي يجعل الكثير من الناس تنفر منه، وردود أفعاله سريعة، كما يحرص على التحفظ ويشدد على التجريب، والتأكد من صحة كل شيء.

ومن جانبها قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد إذا كنت مولودا في يوم 30 أغسطس فإن ذلك يعني أنك طموح وذكي، أنت أيضا محب للحياة، وتبحث عن الطريقة الصحيحة للقيام بأي شيء.. قد تكون متعدد المواهب لكن ذلك قد يجعلك مبعثرا.. لذا عليك أن تنظم جهودك وترتب أولوياتك!

نصيحة: 

عام 2022 يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وتكون عادلا ومنصفا في كل شيء.

ابراج برج العذراء العذراء الأبراج صحة الأبراج مواليد اليوم الثلاثاء 30 آب أغسطس من برج العذراء ​​​​​​​health

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