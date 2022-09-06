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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة شيكابالا والسولية.. مؤمن زكريا: حب الناس نعمة.. وزوجته: ربنا جبر خاطرنا بالحمل

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

حل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، ضيفا على الفنانة اسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

 

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إحنا صحاب.. شيكابالا: لم تحدث مشاكل بعد انتقال مؤمن زكريا للأهلي

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عمرو السولية: ليَّا طقوس مع مؤمن زكريا قبل أي ماتش.. والأخير: بناكل جاتوه

 ماشي على العلاج الطبيعي 

كشف مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، تطورات حالته الصحية، قائلا إنه مستمر في العلاج الطبيعي، وحب الناس نعمة كبيرة من ربنا وأنا أحسن من غيري كتير".

 

من جانبها قالت ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا: "زوجي سافر 3 مرات لـ أمريكا وألمانيا وإنجلترا للتعرف على المرض المصاب به، وحتى الآن لم نتوصل لتشخيص المرض المصاب به مؤمن".

 

وتابعت ريهام الشيمي: "عندي تفاؤل إنه هيرجع يلعب من تاني كرة قدم ويكسر الدنيا"، مضيفة:" "كنا بنروح لأكتر من دكتور، وكانوا بيقولوا موضوع الحمل صعب بسبب تعب مؤمن".

 

وأضافت ريهام الشيمي: "ربنا جبر بخاطرنا وأصبحت حامل، ودي نعمة من عند ربنا "، ومن جانبه قال مؤمن زكريا، دي نعمة كبيرة من ربنا الحمد لله".

قصة الحب 

وكشف  مؤمن زكريا، كواليس وتفاصيل قصة الحب التي جمعته بزوجته وكيفية بداية التعارف بينهما،  قائلا:"  قبل التعرف على ريهام؛ كنت بعمل عمرة، وتخيلت إني شوفتها قدام الكعبة".

 

ومن جهتها، قالت ريهام الشيمي: "مؤمن كان معجب بيا، وماكنتش عارفة، وإحنا كنا مع بعض في الجامعة، لكن ما كناش نعرف بعض، وشافني في فرح صاحبه، وطلب يتعرف عليا".

 

بحبك يا ريهام 

وكشف مؤمن زكريا، تفاصيل مفاجأة رومانسية نفذها لـ زوجته: قائلا:" ريهام بتحب الورد  وفي مرة عملت لها مفاجأة في عيد ميلادها وجبت لها ورد ".

 

وعلقت ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا قائلة:"  هو مش رومانسي خالص وبيخبي مشاعره  وكلمة بحبك مقلهاش قبل كده ".

وطلبت إسعاد يونس، من مؤمن زكريا ، توجيه كلمات رومانسية لـ زوجته مثل « بحبك يا ريهام».

 

ووجه مؤمن زكريا، رسالة رومانسية لزوجته على الهواء قائلا :"بحبك يا ريهام"، وقامت إسعاد يونس بإطلاق زغرودة على الهواء  تعبيرا عن فرحتها بما فعله مؤمن زكريا.

محمد صلاح 

علق  مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، على فيديو احتفاله مع محمد صلاح في غرفة ملابس نادي ليفربول، قائلا:"  حضوري لمباراة ليفربول جاءت بالصدفة ".

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مؤمن زكريا عن احتفال محمد صلاح وليفربول: كلوب قالي ارقص مع اللاعبين

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مؤمن زكريا: ماشي على العلاج الطبيعي.. وزوجته: مش عارفين تشخيص المرض

 وأضاف مؤمن زكريا:" محمد صلاح تواصل مع طبيب منتخب مصر من أجل حضوري لـ مبارة ليفربول، وما فعله محمد صلاح معي مفاجأة ولم أعلم عنها شيئا".

 

 وأكمل مؤمن زكريا:" أشكر محمد صلاح على ما فعله معي، وصلاح خدني من المدرج ودخلني غرفة الملابس، وكلوب المدير الفني لـ ليفربول قالي ادخل ارقص مع اللاعبين".

الصبر والرضا 

وقال مؤمن زكريا:" تجربة المرض علمتني الصبر، وقبل المرض كنت بعتمد على نفسي في كل شيء، لكن المرض علمني الصبر والهدوء والرضا".

 

واكمل مؤمن زكريا:" طبيعة تناول للطعام لم تتغير ومماثلة لما كنت عليه قبل المرض، وأسير على أدوية وفيتامينات".

عمرو السولية 

وفاجأت اسعاد يونس، مؤمن زكريا، بإحضار عمرو السولية لاعب النادي الأهلي له على الهواء، وقال مؤمن:" دي احلى مفاجأة ده اخويا".

 

وقال عمرو السولية:" كنت بقابل مؤمن في منتخب مصر وكنا بنقعد في غرفة واحدة في معسكرات المنتخب، و علاقتي قوية بـ مؤمن زكريا ولينا كواليس مع بعض كثيرة ".

وأكمل عمرو السولية:" مؤمن زكريا شخص محترم وابن بلد ومفيش حد في مصر مش بيحبه وحب الناس نعمة كبيرة من ربنا"، وكنا بنعمل طقوس قبل أي ماتش وكان لازم ناكل قبل النوم"، ورد مؤمن زكريا قائلا:"  كنا بناكل جاتوه".

 

وقال عمرو السولية:" مؤمن زكريا مش مؤدب أوي يعني،  وكان بيحب يشغل أغاني قبل الماتش وبيحب الرقص وكان بيرقص كتير في الغرفة أثناء المعسكرات".

 

 

شيكابالا 

فاجأت اسعاد يونس، مؤمن زكريا، بإحضار شيكابالا لاعب نادي الزمالك له على الهواء،وقام شيكابالا باحتضان مؤمن زكريا، فور رؤيته، وقال مؤمن زكريا:" مفاجأة حلوة أوي ".

 

وقال شيكابالا:" مؤمن زكريا ده اخويا، والناس لازم تفهم إن لاعيبة كرة القدم صحاب سواء بيلعبوا في اهلي او زمالك، ومؤمن لاعيب كبير أوي، وهو محبوب من كل الناس سواء كانوا لاعبين او مدربين او جماهير ".

 

وتابع شيكابالا مازحا:" مؤمن زكريا طيب ودمه خفيف وكارثة ومكنش بيسيب حد في حاله، ولم تحدث مشاكل بعد انتقال مؤمن زكريا للأهلي  من الزمالك وإحنا صحاب ".

 

وتابع شيكابالا:" مؤمن زكريا شاف إنه في الوقت ده ممكن يروح النادي الأهلي، وعلاقتي لم تتأثر بـ مؤمن بعد انتقاله للاهلي".

 

وأكمل شيكابالا:" لازم الناس تفهم إن أي حماس زائد خلال المباريات ينتهى مع صافرة الحكم، وإحنا صحاب كلنا، وكان نفسنا مؤمن زكريا يكمل معانا في نادي الزمالك ".

ابن مؤمن 

وقال مالك مؤمن زكريا، ابن مؤمن زكريا في فقرة بالبرنامج، :" أنا بحب باب وماما وبحب الأهلي والزمالك".

 

  وأضاف مالك مؤمن زكريا:"  لما اكبر عايز أكون لاعب كرة قدم، مضيفا:" بابا كان لاعيب شاطر وبحب ألعب معاه كورة ،ولما اكبر عايز العب كرة في الزمالك وانا بحب شيكا وجنش وكهربا".

 

ومن جانبه قال مؤمن زكريا:" ابني قريب من شخصيتي في فترة الطفولة"، مضيفا:" ابني لسه صغير على لعب كرة القدم ".

مؤمن زكريا شيكابالا عمرو السولية اسعاد يونس اخبار التوك شو

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