معوذات من الشيطان .. 10 أمور تمنع عنك وساوسه وتجعله يخنس

معوذات من الشيطان.. يبحث الكثيرون عن معوذات من الشيطان، خاصة إذا كان الشخص يعاني من وساوس الشيطان في صلاته وعباداته ونومه، ومن خلال التقرير التالي نوضح معوذات من الشيطان وفضلها.

الاستعاذة في الصلاة

معوذات من الشيطان

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الوسواس هو مما ابتلي به الناس في هذا الزمان، مشيرًا إلى أنه يختلف عن حديث النفس.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الوسواس مما ابتلي به الناس، فقال الله تعالى: «مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ»، منوهًا بأن الوسواس يختلف عن حديث النفس فالشيطان يلقي ما يلقي في قلب الإنسان وينصرف فترى الوسواس جاءك مرة فإذا صرفته انصرف لأن الله لم يجعل للشيطان على الإنسان سبيلا.

وتابع: ولذلك فهو يأتي فيلقي فإذا استعذت بالله أو صرفت الخاطر السيئ انصرف ولا يعود ثانيةً أبدًا لأنه يبحث عن غيرك وهو مشغول، لأن عنده مهمة الإضلال ويريد يلقي هنا ويلقي هنا ويعمل ويجري هنا، أما النفس فالنفس بين جنبيك فتراها تحدثك بالسوء، كما ورد بقوله تعالى: «إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ»، فتراها تأمرك أمَّارة فعالة صيغة مبالغة من فاعل يعني يفعل مرارًا وتكرارا فتراها تأمرك بالمنكر وبالسوء فإذا صرفت خاطرها أمرتك مرة ثانية.

وأضاف: فإذا قاومت نفسك غلبت نفسك على هذا الأمر فإذا استمرت المقاومة بدأت تخفت وتذهب ولكن بعد تكرار وإلحاح فإذا رأيت المعصية تلوح لك ثم تلوح لك ثم تلوح لك وهناك ما يدفعك إليها دفعا فإنه من نفسك لا تتهم الشيطان لأن الشيطان يخنس ويجري، لافتًا إلى أن الإنسان ينتابه الوسواس والوسواس ينتابه ابتداءً من الطهارة أنا اتوضيت أم لا، وبعد ما يتوضأ هل أنا غسلت يدي ؟ هل أنا غسلت وجهى وبعده رجلى ؟ هل مسحت الرأس ؟ ثم يرجع المسكين يتوضأ مرة أخرى وهكذا.

واستشهد بما روى أنه جاء رجل لأبي الوفاء بن عقيل وقال له قد ابتليت بالوسواس، قال : وما ذاك ؟ قال : اذهب إلى شط الفرات فاغتسل ثم أخرج وأظن أن بقعةً في رجلي لم يصبها الماء فأغطس مرة ثانية ثم أخرج فأظن أن لُمعة في يدي لم يصبها الماء ثم أغطس مرة ثالثة فأخرج فأظن أن شيئًا من رأسي لم يصبه الماء فماذا أفعل في الصلاة فقد اشتد الأمر ؟ قال: لا صلاة عليك فإنك مجنون، وأبو الوفا بن عقيل كان من كبار الحنابلة.

واستطرد: إذًا الإنسان لو سلَّم نفسه للوسواس يفعل أفعال المجانين يغطس تلات أربع مرات في الماء ثم بعد ذلك يظن أنه ما زال لم يصل الماء إلى جسمه، ولذلك فإن من رحمة الله بالمؤمن أن يقيه الوسواس، والوسواس يجب علينا أن نقطعه بالعزم والقوة.

ونبه إلى أنه فى بعض حالات الوسواس القهرى يكون هناك خلل في الكيمياء في المخ فتذهب للطبيب ويعطيك علاج فيذهب الوسواس، ولكن العلاج الأقوى هى همة نفسك، فالمؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف.



معوذات من الشيطان

بين الله تعالى في كتابه موقف الشيطان من بني آدم، وأنه عقد العداوة بينه وبين الإنسان ليضله عن طريق الإيمان، كما قال تعالى: (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا). وأخبر الله تعالى أن الشيطان الرجيم قد عقد العزم وألزم نفسه إغواء بني آدم عن الصراط المستقيم وعن منهج رب العالمين، قال الله تعالى: (ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين)، لذلك فإن الواجب على المسلم أن يعد العدة ويأخذ الحيطة ويسلك الأسباب التي تحميه وتحفظه من كيد الشيطان، وتستدفع شره.

4 أوقات تحتاج الاستعاذة فيها من الشيطان الرجيم:

1. وقت الغضب

2. وقت الشهوة

3. قبل الصلاة

4. الإقدام على أعمال صالحة كبيرة

والاستعاذة بالله من الشيطان، من أعظم أسباب العصمة من الشيطان الاستعاذة بالله منه: قال تعالى: (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم).

وقال تعالى: (وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون). وفي صحيح البخاري عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال: كنت جالساً مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهما: احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد).

ومن أسباب العصمة من الشيطان قراءة المعوذتين: (قل أعوذ برب الفلق)، و(قل أعوذ برب الناس)، فإن لهما تأثيراً عجيباً في الاستعاذة بالله من شر الشيطان ودفعه والتحصن منه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما تعوذ المتعوذون بمثلهما).

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم، وأمر عقبة بن عامر أن يقرأ بهما دبر كل صلاة، و أخبر عليه الصلاة والسلام أن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثا حين يمسي وثلاثا حين يصبح كفته من كل شيء.

ومن أسباب العصمة من الشيطان قراءة آية الكرسي: ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (وكلني النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتى آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال: (إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان). وهي أعظم آية في كتاب الله لاشتمالها على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى.

ومن أسباب العصمة من الشيطان قراءة سورة البقرة: ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان).

ومن أسباب العصمة من الشيطان قراءة خواتيم سورة البقرة: ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه).

ومن أسباب العصمة من الشيطان حفظ محارم الله: فالوقوع في المعاصي والذنوب ذل وضعف لذلك يتسلط الشيطان على الإنسان في هذه الأوقات، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (احفظ الله يحفظك).

ومن أسباب العصمة من الشيطان قول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) مائة مرة: ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك). فهذا حرز عظيم النفع جليل الفائدة يسير سهل على من يسره الله عليه.

ومن أسباب العصمة من الشيطان كثرة ذكر الله عز وجل: وهو من أنفع الحروز، ففي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني اسرائيل أن يعملوا بها، فذكر الحديث فقال: وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله).

ومن أسباب العصمة من الشيطان الوضوء والصلاة: وهذا من أعظم ما يتحرز به من الشيطان فما أطفأ العبد جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة فإنها نار والوضوء يطفئها، وفي الحديث: (إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب احدكم فليتوضأ). رواه أحمد وأبوداود.

والصلاة إذا وقعت بخشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت أثر الشيطان ووساوسه.

ومنأسباب العصمة من الشيطان الإمساك عن فضول النظر والكلام العام ومخالطة الناس: فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه من هذه الأبواب الأربعة.

هل يجوز الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أثناء الصلاة؟

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الاستعاذة من الشيطان أثناء الصلاة ولا مشكلة فيها، موضحًا أن الأصل أن تكون الاستعاذة من الشيطان قبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى بعد دعاء الاستفتاح للصلاة.

وأضاف "الورداني" فى إجابته عن سؤال ( هل يجوز الإستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أثناء الصلاة ؟ وهل يجوز قول دعاء كامل فى السجود والإطالة؟)، إن هناك بعض أدعية الإستفتاح فى الصلاة بها إستعاذة من الشيطان فيجوز الإستعاذة من الشيطان أثناء الصلاة لأن الشيطان لا يترك الإنسان فى كل وقت من أوقات حياته ويحاول أن يوسوس له حتى وإن كان فى صلاته، قائلًا: فإستعيذى بالله من الشيطان الرجيم لأن هذا جزء من الذكر والصلاة كلها ذكر.

وأشار الى أنه يجوز ان تقول دعاء كامل أثناء السجود طالما أنه ورد عن رسول الله أنه أطال السجود حتى ظن الصحابة والسيدة عائشة فى بعض الروايات إنه إتنقل بأبيه وأميه فيجوز أن تذكر الدعاء فى السجود وليس ذلك ما يمنع وجائز شرعاَ.

الدعاء

التعوذ بالله من الشيطان الرجيم

هل التعوذ من الشيطان أثناء الصلاة من أجل عدم السرحان أمر جائز.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وقالت الدار في فتوى لها، إنه يستحب الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان عند وسوسته في أثناء الصلاة، وذلك لتحصيل الخشوع في الصلاة؛ فعَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي؛ يَلْبِسُهَا عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا»، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي. أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (14/ 190، ط. دار إحياء التراث العربي): [وَفِي هَذَا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وَسْوَسَتِهِ مَعَ التَّفْلِ عَنْ الْيَسَارِ ثَلَاثًا] اهـ.. وعليه: فلا حرج في التعوذ من وسوسة الشيطان أثناء الصلاة، ولا تبطل الصلاة بهذا.

في سياق متصل قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشيطان يبدأ في الوسوسة للعبد في الشيء اليسير بعبادته وعمله وسلوكه، فإن استعاذ منه وامتنع عنه لم يتغلب عليه، وإن استجاب له العبد وكان ضعيفا شدد عليه الشيطان وأكثر من وسواسه وتمكن منه حتى يشككه في دينه.

وأضاف أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الوسوسة يجب ألا يلتفت إليها ومن ركز معها عظم أمرها معه وتصيبه بالاكتئاب.

علاج الوسواس في الصلاة

ونصح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: لا تلتفت اليه وأكمل صلاتك فإن فعلت ذلك يذهب عنك هذا الوسواس، أما تركيزك معه سيزيد الى مرحلة المرض النفسي، فلا تلتفت اليه.

كما قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العبد الذي يريد الخشوع والاطمئنان في الصلاة، ويريد إبعاد وساوس الشيطان عنه، ينبغي أن يصلي صلاة مودع، بأن يستحضر أنها آخر صلاة له في حياته.

وأضاف «عثمان» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: كيف أعالج وساوس الشيطان في الصلاة؟ أن هذا الأمر النبوي الذي جاءت به السنة عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا قمت في صلاتك فصلِّ صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه واجمع الإياس مما في أيدي الناس».