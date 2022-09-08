التحديات العالمية المعاصرة وأثرها على التنافسية والتميز.. في تجارة الإسكندرية اليوم

تُنظم كلية التجارة جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر العلمي الدولي العشرين تحت عنوان "التحديات العالمية المعاصرة وأثرها على التنافسية والتميز".

ويعقد المؤتمر الذي تستمر جلساته ليومين تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.



ويناقش المؤتمر، خلال جلساته، عددًا من المحاور والموضوعات حول التحديات التي تواجهها مصر وجميع دول العالم من مخاطر الحروب وتحديات التضخم وسلاسل الإمدادات.

كما يتناول المؤتمر تحديات التغيرات المُناخية التي تؤثر على استقرار المؤسسات ومستقبلها والبقاء والاستدامة لاقتصاديات هذه الدول ومنظماتها المُختلفة.

ويشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية وخبراء المؤسسات الاقتصادية المصرية في القطاع المصرفي، وباحثون ورجال أعمال.