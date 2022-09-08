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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق منشآت مخالفة وتحرير محاضر خلال حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

حملات مكبرة بأحياء
حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، وازالة الاشغالات والتعديات وعدم التهاون مع أى مخالف.

وشن حى المنتزه أول، برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة لازالة الاشغالات والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية شملت الحملة مناطق سيدي بشر بحري شارع الصاغ عبدالسلام والعيسوي وخالد بن الوليد وخليل حماده وشارع جمال عبد الناصر، إسكندر ابراهيم ، وملك حفني واسفرت الحملة عن غلق 5 منشآت تجارية وضبط 125 حالة إشغال متنوع.

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وقام حي المنتزة ثان برئاسة هدى ابو كليلة حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية وتطبيق الاجراءات الاحترازية استهدفت الحملة  شارع جمال عبد الناصر بالمندرة بحري واسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر متنوعة وفرض غرامات فورية تقدر بـ 36 ألف جنيه.

ونفذ حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملة مكبرة لازالة الاشغالات ومتابعة التزام المحال بالاجراءات الاحترازية ومواعيد الإغلاق شملت منطقة شدس، ش شعراوى، ش عبد السلام عارف وأسفرت الحملة عن غلق عدد 2 منشأة وفرض غرامات فورية بقيمة 8 آلاف جنيه.

وواصل حى العجمى برئاسة السيد موسي حملاته اليومية لإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام إستهدفت ميدان الكيلو ٢١ ومدينة ٦ أكتوبر وطريق إسكندرية مطروح وتم إزالة الاشغالات والتعديات والفروشات والباعة الجائلين التي تشغل الطريق العام وتم التحفظ على كمية كبيرة من الإشغالات  

وشهد حى الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلى حملة مكبرة لازالة الاشغالات استهدفت ميدان عرابي والتحرير وتفرعاته والسبع بنات والقائد جوهر وطريق الكورنيش  واسفرت عن والتحفظ على ١٨ حالة إشغال من شيش واستندات حديد وغيرها

بينما قام حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة والاشغالات والحواجز  من شوارع ابزيس ،مسجد الحضرى ، المحكمة، محرم بك ، الحدينى ، الرصافه سوق شيديا ، الاندلس ، عمر لطفى ، وبورسعيد وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ٥٠ حالة اشغال متنوع و ٤٠ حاجز اسمنتي وكاوتش

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