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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

آية لو قرأتها يوم الجمعة سترى العجب في حياتك.. انتهز الفرصة طول اليوم

صدى البلد

قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، إنه سيقدم هدية ستغير كل حياتك فإذا كنت مديونا سيرسل الله من يسد دينك أو مكروبا ربنا سيفرج كربك أو مهموم سيزيح الله همك لو عندك أى شيء تريده سيحققه الله لك.

 

وأضاف محمد أبو بكر، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسيمة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أننا نعلم أن آخر ساعة من الجمعة يستجاب فيها الدعاء، وتكون قبل آذان المغرب بساعة، فلو كان المغرب سيؤذن حوالى الساعة 5 تقريبا فستجلس من الساعة 4 بعد الوضوء، وتنفذ الكلام الذي سأقوله لك بالمعنى الحرفي ولا تحيد عنه أى لحظة ولا في أي كلمة.  

 

وتابع الداعية الإسلامي، قبل المغرب بساعة ستتوضأ وتقعد في مكانك الذى تصلي فيه سواء فى بيتك أو فى المسجد المهم أن تجلس في مكان هادئ لكي تخلو بربك، وبعد ذلك قل:"أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه" 100 مرة.

وبعد ذلك ردد “اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفرج بها الهم وتزيح بها الغم وتسدد بها الدين وتحقق بها الآمال” 100 مرة.

ثم كرر هذه الآية التى وردت فى سورة الكهف وقالها أهل الكهف وهم فى شدتهم وكربهم والدنيا كلها تكاتلت عليهم وهم فارين بدينهم والدنيا كلها أظلمت في وجههم ولم يعد أمامهم إلا الكهف وهي“ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا” إلى أن يؤذن المؤذن للمغرب ويقول الله أكبر، وبعد ذلك تصلى المغرب وثق أن الله سيحقق لك ويعطيك ما تدعو به فى صلاة المغرب.


وأوضح محمد أبو بكر ما ستعفله بطريقة مختصرة وهي كالتالي:

1- استغفر بالصيغة التى قالها سابقا 100 مرة

2- صلى على النبي بالصيغة التى قالها 100 مرة.

3- ردد بعد ذلك إلى أن يؤذن المغرب "رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا”.

4- بعد ذلك ردد الأذان وصلي المغرب وأنت فى السجود أدعى ربنا بما تريده وسترى عجب العجاب وسترى تفريجا كتفريج أهل الكهف ونصرة كنصرة الله لأهل الكهف ورزقا كرزق الله لأهل الكهف وسترى تغير الكون كله لنصرتك كما غير الله معالم الدنيا كلها من أجل نصرة أهل الكهف.

سورة الكهف يوم الجمعة اية تفرج الكرب الدعاء دعاء يقضي الدين دعاء يفرج الهم والكرب

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