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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء من الشخصيات القوية التي يمكن اللجوء إليها لأخذ النصائح.. 11 سبتمبر نصيحة الأبراج

الابراج
الابراج

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح إنه بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام جيد جدا فالظروف الفلكية تسرّع المشاريع وتجعل الأحلام حقيقية متجسّدة وتميل بالتالي إلى الشعور بالتفاؤل والأمل والغبطة، فتفيض فرحاً وسعادة على كل من حولك.  تواجه الحياة بثبات وقوة وثقة عالية بالنفس.

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10 سبتمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟


مواليد اليوم  الاحد 11 أيلول سبتمبر من برج  العذراء 


يعتبر مولود اليوم  برج العذراء من الشخصيات القوية التي يمكن اللجوء إليها لأخذ النصائح والحكم، وبالرغم من أن المظهر الخارجي لمولود برج العذراء يوحي بعدم المبالاة والهدوء، إلاّ أنه يخفي مشاعر عميقة عن الآخرين، بسبب الواجبات والمسؤوليات الكبيرة التي تقع عليه، وسعيه الدائم إلى تحقيق مطالبه في فترة زمنية قصيرة.

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