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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 سبتمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

الأبراج
الأبراج

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام جيد جدا فتكون مقبلا على مرحلة جديدة ومهمة واعدة بالانفتاح والتفاؤل فتنهمك في اعداد مشاريعك ومخططاتك بشجاعة.لن يخيّب الحظ املك لكن عليك العمل بهمّة واجتهاد واقتناص الفرص.
 

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بعد إصابة مصري بجدري القرود.. خبير أوبئة يوجه نصيحة مهمة

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 9 سبتمبر 2022.. نصيحة مهمة لكل برج

مواليد اليوم   الجمعة 10 أيلول سبتمبر من برج  العذراء

وقدمت من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه يتميز مولود اليوم من برج العذراء بالجسد القوي والمرونة الكبيرة، والقدرة العالية على تحمل التعب والإرهاق والضغوط في العمل، ويكره التسول والبطالة، ويتميز بالصدق في أحاسيسه ومشاعره إلى حد كبير، ومؤمن بالصراحة، محب للآخرين، عاشق لجمال المنظر والترتيب، كما يتميز مولود برج العذراء بالحماس في أداء العمل دون ملل أو ضجر، ويميل الى البعد عن الناس والعلاقات الاجتماعية والوحدة؛ بسبب شعوره بعدم الارتياح والثقة بالكثير من الناس، لا يستسلم للأوهام والأحلام، بل النظام والعمل والمنطق والدأب المستمر،

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