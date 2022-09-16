آية أيمن.. أول سباحة مصرية وأفريقية تحصل على 3ميداليات ببطولات عالم بارالمبية|فيديو

أكدت آية أيمن، بطلة السباحة البارالمبية، أنها بدأت في مجال السباحة منذ عام 2006، لافتة: "بدأت في العلاج المائي أولا، ثم بدأت في المشاركة بالبطولات المحلية وبعد ذلك شاركت في البطولات العالمية".

وقالت آية أيمن، بطلة السباحة البارالمبية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نون القمة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "بطولة كأس مصر كانت أول بطولة أشارك فيها بعد بطولة كأس العالم يونيو 2022"، موضحة: "حصلت على ميدالية برونزية فى بطولة العالم 100 متر".

وأضافت: "برونزية بطولة العالم 2022 تعتبر ثالث ميدالية عالمية أحصل عليها"، لافتة: "بهذه الميداليات أصبحت أول سباحة مصرية وعربية وأفريقية تحصل على 3 ميداليات فى بطولات عالم بارالمبية".

وأشارت: "بطولة كأس مصر التى انتهت كانت أول بطولة محلية أحصل عليها بعد بطولة العالم"، متابعة: "حصلت على أكثر من 21 ميدالية دولية و أكثر من 150 ميدالية محلية".

تكريم الرئيس السيسي



وأوضحت: "الرئيس عبدالفتاح السيسى كرمني وحصلت على وسام الجمهورية للرياضيين من الطبقة الثانية وذلك بعد حصولى على بطولة العالم بالمكسيك، لأنني حصلت على ميدالية فضية فى 100 متر حرة، وبرونز فى 100 متر حرة، فى عام 2017".

