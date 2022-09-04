آية أيمن تتوج بـ 6 ميداليات ببطولة كأس مصر للسباحة

توجت بطلة السباحة البارالمبية بـ 6 ميداليات متنوعة ببطولة كأس مصر للسباحة التي تقام بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر الجاري.

ونجحت آية في حصد 4 ذهبيات في سباقات ٥٠متر حرة و ١٠٠ متر حرة و٤٠٠ متر حرة و ١٠٠ متر صدر.

كما فازت بميداليتين برونزيتين في سباقي تابع ٤×٥٠ حرة و تتابع ٤×٥٠ متنوع.

من جانبها عبرت آية عن سعادتها البالغة بالتتويج بالميداليات مشددة أنها تدربت كثيرًا وفعلت كل ما بوسعها لتحقيق هذه النتيجة.

وقدمت بطلة السباحة البارالمية شكرها للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مضيفا إنها تشكر اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى على الدعم الكبير الذي تتلاقاه في الفترة الأخيرة مشيدة بالدور الرئيسي لللجنة في نجاح البطولات مؤخرًا ومن ثم تحقيق نتائج مميزة.

وكانت ايه ايمن قد فازت ببرونزية بطولة العالم الأخيرة والتى أقيمت بماديرا في سباق ١٠٠ متر صدر محققة رقم 2:1.86 لتكسر رقمها الشخصي بفارق خمس ثوانى