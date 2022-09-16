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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر للطيران تحتفل بـ لقب الدوري مع بعثة الزمالك فوق السحاب

فريق الزمالك
فريق الزمالك

نظمت شركة مصر للطيران احتفالية خاصة لفريق الزمالك على متن الطائرة التي أقلت بعثة الأبيض في رحلتها إلى الكاميرون، بمناسبة فوز الفريق ببطولة الدوري. 

وأحضر طاقم الطائرة تورتة عليها شعار الزمالك للاحتفال بلقب الدوري مع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني. 

ووصلت بعثة الزمالك مساء اليوم إلى الكاميرون استعدادا لمواجهة فريق إيليكت بطل تشاد في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها بعد غدا الأحد باستاد أحمدو اهيدجو. 

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلًا من: 

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية 

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة. 

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف " روقا" - يوسف إبراهيم " أوباما" - " محمد حسام " بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو". 

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف

الزمالك الكاميرون الدوري شركة مصر للطيران إيليكت بطل تشاد

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