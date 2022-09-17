نشرة المرأة والصحة.. الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة تضر بخصوبة الأطفال.. هيفاء وهبى تثير جدلا بحذاء غريب.. جويل مردينيان تصدم متابعيها بالبيجامة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

تناول الحليب ومنتجاته يحميك من مرض خطير منتشر.. تعرف عليه



لا غنى عن شرب الحليب وتناول الزبادي، وذلك لأنه يمد الجسم بالكالسيوم الذي يحتاجه، وأشارت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة نابولي فيديريكو الثاني، إلى أن شرب كوب من الحليب وتناول الزبادي كل يوم قد يساعد في درء والسيطرة على مرض السكري من النوع 2.

أطعمة تقودك للإصابة بمرض السكري.. احذر منها



هناك العديد من العادات الخاطئة التي يمكن أن نرتكبها وتتسبب في إصابته بمرض السكري.. وكشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة دي مونتفورت في ليستر، أن معظم الأشخاص في الثلاثينيات من العمر قد يكونوا في طريقهم إلى الإصابة بمرض السكري دون علمهم بسبب إتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات.

الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة تضر بخصوبة الأطفال.. دراسة صادمة



هناك أضرار تصيب الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة لفترات طويلة.. وقد توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون من تركيا، إلى أن التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية في سن مبكرة يمكن أن يزيد من خطر البلوغ المبكر للأطفال، مما قد يضر بخصوبتهم في المستقبل.

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

حرصت كنزي عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

احمِ نفسك من مرض خطير بالمخ بالاستيقاظ مبكرُا



لا يهتم الكثيرون بالاستيقاظ مبكرا إلا للذهاب إلى العمل أو المدرسة .. ولكن توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون في المركز الطبي بجامعة بيتسبرج (UPMC) ، إلى أن الاستيقاظ مبكرًا والبقاء نشطًا باستمرار على مدار اليوم يمكن أن يحسن من إدراك الشخص ويجعله أكثر سعادة.

ورث ولا هدية.. سر ارتداء كيت ميدلتون بروش الملكة اليزابيث بعد موتها



ظهرت كيت ميدلتون أميرة ويلز الأنظار وهي ترتدي بروش ارتدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وارتدت كيت البروش مع أقراط متدلية من الألماس واللؤلؤ من مجموعة والدة الأمير ويليام الأميرة الراحلة ديانا.



بحذاء غريب.. هيفاء وهبى تثير جدلا في أحدث ظهور|شاهد



شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

نيكول سابا تثير ضجة بإطلالة لافتة.. شاهد



أثارت الفنانة نيكول سابا جدلا على السوشيال ميديا بعد مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار برشاقتها وجمالها على من احدث جلسه تصوير خضعت لها .

من غير ريجيم وحرمان.. نصائح بسيطة لفقدان الوزن بفاعلية



نبحث باستمرار عن طرق فعالة لإنقاص الوزن، دون إتباع حمية قاسية، والحرمان من تناول الاطعمة المفضلة لنا، ولكن يمكن ببعض النصائح البسيطة أن تساهم في إنقاص الوزن بشكل كبير دون اللجوء إلى إتباع حميات غذائية قاسية.



هذه الفيتامينات تحميك من التدهور المعرفي المصاحب للشيخوخة.. اعرفها



يعتبر تناول الفيتامينات أمر مهم للغاية لتعويض الجسم عما لا يحصل عليه من الأطعمة، وقد اقترحت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة ويك فورست في وينستون سالم بولاية نورث كارولينا، أن تناول فيتامينات متعددة كل يوم يمكن أن يبطئ التدهور المعرفي لكبار السن بنحو 60٪.

اصنعي من المانجو عصيرا سحريا للتنحيف



تعتبر طريقة عمل عصير المانجو للتنحيف، هي واحدة من الوصفات السهلة والسريعة والتي لها مفعول سحري في خسارة الوزن، بالإضافة إلى انه مشروب مغذي وصحي للغاية، ويمكن للأطفال أيضا تناوله.

بدون مكياج.. جويل مردينيان تصدم متابعيها بإطلالة جديدة بالبيجامة



شاركت الإعلامية وخبيرة التجميل جويل مردينيان متابعيها فيديو جديدا لها من بيتها، وقامت بنشره عبر حسابها الرسمي "إنستجرام"، وظهرت جويل مردينيان وظهرت بإطلالة صادمة وبسيطة .

جمال شعبان يسخر من فنانة شهيرة بسبب عدم شرب المياه: "يمكن دي كرامة خاصة"



انتقد الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب السابق، الفنانة الفنانة سماح أنور ر بعد تصريحاتها المثيرة، والتى أوضحت فيها إنها لم تشرب الماء لمدة ١٧ سنة.