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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"وصلة غزل" من الجمهور لـ سارة سلامة بسبب إطلالتها| شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة

تعرضت الفنانة سارة سلامة، لوصلة غزل عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، بعدما نشرت صورًا جديدة لها، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة.


وانهالت التعليقات من الجمهور، على الصور حيث عبروا عن إعجابهم بجمال ملامحها وشياكتها وأناقتها، مؤكدين أنها أحد الفنانات اللاتي يملكن أنوثة حقيقة، مطالبينها بزيادة نسب مشاركاتها في الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة.

وتألقت سارة سلامة، في جلسة التصوير بإطلالة جريئة و ملفتة، حيث ارتدت قميص أبيض شفاف طويل ذا أكمام طويلة.


وتزينت سارة سلامة بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة و زادت من جاذبيتها و أناقتها، و قد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية التي كشفت عن جمال ملامحها.

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IMG_٢٠٢٢٠٩١٧_١٨٤٠٣٠
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IMG_٢٠٢٢٠٩١٧_١٧٢٠٤٢


وتتميز الفنانة سارة سلامة، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد سارة سلامة على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالتها التى تظهر بها.

آخر أعمال سارة سلامة 

 أحدث أعمال سارة سلامة المسلسل الكوميدي إسعاف يونس الذي قام ببطولته محمد أنور وعدد من النجوم الشباب إخراج معتز التوني ، ومسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل،وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

 

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