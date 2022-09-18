بإطلالة كاجوال.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها.. شاهد





حرصت المذيعة رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.



تألقت رضوى الشربيني في أحدث ظهور لها بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز و نسقت معه قميص ابيض كشف عن رشاقتها مما زاد من جاذبيتها، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج.



أما من الناحية الجمالية، أعتمدت رضوى الشربيني على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.

رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.

هي وبس .. برنامج نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قويات رغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها.