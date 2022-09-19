أحذري عصر الليمون على الطّعام الساخن.. لهذا السبب

مخاطر صحية عديدة لإضافة الليمون للأطباق الساخنة ، فقد لايعرف الكثيرين أن إضافة عصر الليمون على الطعام الساخن يمكن أن يكون له العديد آثار سلبية.

مخاطر إضافة الليمون للطعام الساخن

وفقا لموقع صحيفة تايمز أوف أنديا فإن إضافة عصير الليمون إلى الأطعمة أو المشروبات الساخنة ليس له تأثيرات كبيرة على الصحة إلا أن إضافته من خلال عصره على أطباق الأطعمة الساخنة أثناء الطهي أو عند القيام بتناولها، قد يقلل من القيمة الغذائية لفيتامين سي المتواجدة في الليمون.

ويعد فيتامين سي حساس للغاية للحرارة والتي تؤدي إلى فقدانه للكثير من قيمته الغذائية لأن التعرض للحرارة قد يخفف من قيمة العناصر الغذائية في فيتامين سي وذلك نتيجة وجود بعض الأحماض في الليمون مثل حمض الاسكوربيك ، والذي يستجيب لدرجة الحرارة والضوء وقديتحلل بسرعة عند تعرضه لدرجات حرارة عالية مما قد يقلل من فعاليته،