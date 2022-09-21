رجل يشعل النار في نفسه قرب مكتب رئيس وزراء اليابان |شاهد

أفادت وسائل إعلام محلية في اليابان، اليوم الأربعاء، بأن رجلا كان يحتج على إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، أضرم النار في نفسه بالقرب من مكتب رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

وذكر تليفزيون "أساهي" الياباني، أن الرجل فقد الوعي، كما أصيب ضابط شرطة حاول إخماد النار وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأشارت التقارير إلى أن الرجل أكد لضابط الشرطة، أنه يعارض الجنازة الرسمية لرئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي.

وتنظم اليابان جنازة رسمية لرئيس الوزراء السابق الذي تم اغتياله شينزو آبي، يوم 27 سبتمبر الجاري في طوكيو.

وكثف رجال الشرطة اليابانية دورياتهم، في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية بأنحاء البلاد قبل الجنازة الرسمية.

وحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، فإن 60 ضابطا، يقومون بتفتيش صناديق القمامة والخزائن والسيارات المتوقفة دون أصحابها.

كما قامت الشرطة بتوزيع منشورات على رواد مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو، تطلب منهم التعاون للحيلولة دون وقوع أي هجمات إرهابية، بالإبلاغ عن الأجسام المشبوهة.

ومن المتوقع أن يزور اليابان أكثر من 190 وفدا أجنبيا لحضور مراسم جنازة شينزو آبي، التي ستقام في قاعة نيبون بودوكان.