عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رجل يشعل النار في نفسه قرب مكتب رئيس وزراء اليابان |شاهد

رجل يشعل النار بنفسه
رجل يشعل النار بنفسه قرب مكتب رئيس وزراء اليابان

أفادت وسائل إعلام محلية في اليابان، اليوم الأربعاء، بأن رجلا كان يحتج على إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، أضرم النار في نفسه بالقرب من مكتب رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

وذكر تليفزيون "أساهي" الياباني، أن الرجل فقد الوعي، كما أصيب ضابط شرطة حاول إخماد النار وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأشارت التقارير إلى أن الرجل أكد لضابط الشرطة، أنه يعارض الجنازة الرسمية لرئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي.

وتنظم اليابان جنازة رسمية لرئيس الوزراء السابق  الذي تم اغتياله شينزو آبي،  يوم 27 سبتمبر الجاري في طوكيو.

وكثف  رجال الشرطة اليابانية دورياتهم، في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية بأنحاء البلاد قبل الجنازة الرسمية.

وحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، فإن 60 ضابطا، يقومون بتفتيش صناديق القمامة والخزائن والسيارات المتوقفة دون أصحابها.

كما قامت الشرطة بتوزيع منشورات على رواد مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو، تطلب منهم التعاون للحيلولة دون وقوع أي هجمات إرهابية، بالإبلاغ عن الأجسام المشبوهة.

ومن المتوقع أن يزور اليابان أكثر من 190 وفدا أجنبيا لحضور مراسم جنازة شينزو آبي، التي ستقام في قاعة نيبون بودوكان.

اليابان رئيس الوزراء الياباني جنازة شينزو ابي شينزو آبى فوميو كيشيدا حوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقع رسميا على العقود .. صفقة جديدة لـ الزمالك بالميركاتو الصيفي

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-9-2022

مهاجم الزمالك يطير إلى فرنسا

دعاء يغفر جميع الذنوب حتى الزنا .. داوم عليه في كل وقت

مشادة كلامية وعقوبة قاسية.. تفاصيل صدام سيد عبد الحفيظ مع صلاح محسن

تعديل المناهج.. عزة مصطفى تزف خبرا سارا لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على فتاة البساتين بسبب ركن سيارة

ندى الكامل لـ عمر كمال: بحبك والأخير يرد: مفيش أحلي منك يانونا

موضوعات متعلقة

وزير الطيران يبحث مع سفير اليابان بمصر تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي

اليابان وكوريا الجنوبية تواصلان المفاوضات لحل قضية العمل في زمن الحرب

اجتاح جنوب غرب اليابان.. إعصار "نانمادول" يتسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية

ترشيحاتنا

توقعات تنسيق الدبلومات 2022..انخفاض القبول للفني الصحي وهندسة 96% وعلوم إدارية 65%

إسلام صادق: مدرب لايبزيج الألماني كان مرشحاً بقوة لتدريب الأهلي قبل كولر

نجم الأهلي يقترب من الانضمام إلى فيوتشر

رجل يشعل النار في نفسه قرب مكتب رئيس وزراء اليابان |شاهد

موجود فى كل بيت| طعام لعلاج البواسير بـ 6 وصفات مذهلة

فيريرا وبخه.. أمير مرتضى وحازم إمام يتدخلان لحل أزمة عواد مع فيتوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنظيف البشرة يمنع الحبوب والتجاعيد.. 11 نصيحة فعالة

تتحول إلى سم قاتل وتسبب كوارث صحية.. أطعمة شائعة احذري إعادة تسخينها

منتقدًا أفلام محمد رمضان.. «مستر بين» المصري يظهر بإحدى سينمات 6 أكتوبر

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

فيديو

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

طارق الشيخ: يا رب اللي ياكل فلوس النقابة يصرفها على العلاج| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ