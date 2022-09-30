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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عانت من الجحود.. فيديو نادر للفنانة شريفة ماهر تغني في عيد الأم| شاهد

شريفة ماهر
شريفة ماهر

تحتفل اليوم الفنانة شريف ماهر بعيد ميلادها، وهي جميلة السينما التي ولدت عام 1932، وعانت طفولة وشيخوخة قاسية وما تزال تطل على جمهورها عبر الشاشة حتى اليوم ولكن مع أزمات مستمرة وتبلغ من العمر اليوم 90 عاما.

اسمها الحقيقي هو هدى ماهر، وزوجها والدها وهي في عمر 15 عاما لكن زيجتها الأولى لم تكتمل، واتجهت للفن بأدوار صغيرة، وعانت كثيرا في بداياتها حتى وصلت إلى الشهرة. 

 

كانت أول بطولة للفنانة شريفة ماهر في فیلم بلد المحبوب عام 1951، واستمرت في تقديم أدوارها المختلفة منها الإغراء والمرأة اللعوب وغيرها من الأعمال حتى اعتزلت الفن بعد عام 2008 بسبب وعكة صحية بعدما شاركت في مسلسل "عزيز على القلب". 

 

عانت شريفة ماهر من الجحود من أبنائها مؤخرا، بعد طعمهم في ثروتها وطردهم لها، بحسب تصريحاتها في برامج تلفزيونية ومواقع صحفية. 

 

 

وقالت الفنانة شريفة ماهر، إنها تعرضت للضرب على يد أبنائها بسبب الميراث، مشيرة إلى أنها أصيبت بكسر في ذراعها بسبب الاعتداء بالضرب عليها.

 

وأضافت خلال لقاء تلفزيوني، أن نجلها شريف هو الذي اعتدى عليها بعدما تودد لها وأمسك يدها كي تمضي على أوراق هي لا تعلم عنها شيء بسبب ضعف نظرها.

 

وقالت شريفة، أن ابنتها الكبرى سرقت أموالها، بحجه زوجي الحالي، مشيرة أنه كانت حامل وخافت أن تتسبب في إجهاض ابنها.

 

وفي فيديو نادر عبر قناة ماسبيرو، ظهرت الفنانة شريفة ماهر قبل عشرات السنوات وهي تغني بشكل مفاجيء في عيد الأم، بكلمات حرمت منها في كبرها. 

 

 

"الدنيا كلها بتغني" كانت هذه الأغنية النادرة هي البصمة التي تركتها شريف ماهر عن الأمومة، ولكنها لم تؤثر في أبنائها، وتحدثت فيها عن أهمية الأم ودورها في حياة أولادها. 

وعكة صحية الفنانة شريفة ماهر قناة ماسبيرو أعمال شريفة ماهر شريفة ماهر

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